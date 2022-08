Elezioni, Bozza su Tosi: «Frontman di peso». Le priorità? «Taglio delle bollette, meno tasse per imprese e famiglie»

«Il prossimo 25 settembre saremo chiamati a votare per le elezioni politiche. A Verona si conferma la strada intrapresa in Forza Italia fin dalle elezioni regionali del Veneto di due anni fa e proseguita alle amministrative di giugno: quella della territoriialità e dell’apertura al civismo». Lo afferma in una nota pubblicata su Facebook il consigliere comunale a palazzo Barbieri Alberto Bozza, per l'appunto esponente del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Proprio di ieri è la notizia della candidatura ufficiale, capolista per Forza Italia nel collegio plurinominale alla Camera dei deputati per Verona e provincia, dell'ex sindaco scaligero Flavio Tosi. In merito, il consigliere Alberto Bozza commenta: «Il mio impegno sarà a sostegno di tutti i candidati veronesi in lista nel collegio plurinominale di Verona e provincia alla Camera dei deputati: dal capolista Flavio Tosi a Paola Boscaini, Matteo Destri e Nadia Maschi. Uomini e donne preparati e competenti - aggiunge lo stesso Alberto Bozza - che conoscono la città e la provincia di Verona. Con Tosi abbiamo un "frontman" di peso, conosciuto e autorevole anche sul piano nazionale e capace di sviluppare ulteriormente il rapporto tra il partito e la società civile nell'area politica moderata, liberale e nei valori cristiano-democratici dell'Occidente e del'Europa».

Per quanto riguarda le priorità che gli esponenti di Forza Italia dovranno perseguire nel prossimo futuro, Alberto Bozza è stato chiarissimo: «Dai Comuni, alla Regione, fino al parlamento e, ci auguriamo, al governo vogliamo creare una filiera politica di riferimento per il nostro territorio veronese con persone capaci di fare squadra e rimettere al centro il pragmatismo e l'esperienza necessari per dare risposte ai cittadini. Sarà una campagna elettorale breve, - ha ricordato lo stesso Alberto Bozza - ma da parte nostra fondata sui contenuti, perché il paese vive una fase congiunturale difficile a causa del caro-vita. La priorità è mettere soldi nelle tasche degli italiani, quindi bisogna procedere al taglio delle bollette e a una riforma fiscale che abbassi il carico di tasse su famiglie e imprese».