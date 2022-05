Franco Silvestri si candida con Forza Italia e attacca Sboarina: «Non ha una visione del futuro»

In Piazza Corrubbio a Verona il segretario provinciale di Forza Italia Claudio Melotti e il consigliere regionale Alberto Bozza hanno presentato Franco Silvestri quale nuovo responsabile provinciale di Forza Italia su cultura e istruzione. Silvestri, inoltre, figura anche tra i candidati al consiglio comunale nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato a sindaco Flavio Tosi.

Nel suo intervento, il nuovo responsabile ha affermato che Verona è il gigante sulle cui spalle salire con umiltà per guardare al futuro. Silvestri ha inoltre criticato aspramente «l'immobilismo del sindaco Federico Sboarina e della sua amministrazione» che «guardando al passato e nascondendosi sotto l’ombrello della pandemia, non ha una visione del futuro culturale ed educativo». Silvestri ha inoltre stigmatizzato «le posizioni contradditorie dei partiti che millantano un'appartenenza al centrodestra e che recentemente hanno dato prova di agire in maniera totalmente opposta», riferendosi ai voti contrari di Fratelli d'Italia sulla legge per il mondo dello spettacolo ed alle istanze del mondo femminile al Parlamento Europeo.

Una particolare sottolineatura è venuta per il mondo dell'istruzione e giovanile. «Senza una vera politica giovanile questa città non ha un futuro - ha detto Silvestri - Anche su questo l’amministrazione uscente non ha fatto nulla se non chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, ovvero quando Verona è balzata tristemente alla ribalta delle cronache nazionali per i tentativi di suicidio nelle scuole o per i terribili episodi di violenza minorile perpetrati in centro città. Si doveva aspettare questa deriva? Solo chiacchiere sono state fatte ma nulla di concreto per intercettare i segnali di un disagio giovanile sempre crescente».

Alla presentazione, anche il consigliere regionale Stefano Valdegamberi ha colto l'occasione per salutare Silvestri. I due, infatti, recentemente hanno collaborato ma ora sono avversari in questa campagna elettorale. Valdegamberi, con il suo progetto Vale Verona, si è unito a Famiglia è Futuro nella lista Verona Al Centro, la quale sostiene il candidato sindaco Sboarina. «Ero in Piazza Corrubbio con il banchetto di Verona Al Centro - ha precisato Valdegamberi - Non ho partecipato alla presentazione di Silvestri, ma l'ho salutato e ho salutato il consigliere regionale Bozza, che in piazza avevano il gazebo a fianco al nostro. Viviamo in un paese democratico, dove chiunque ha il diritto-dovere di impegnarsi come e dove ritiene più opportuno. Faccio i miei auguri a tutti i candidati, a prescindere dalle scelte personali». Ed il segretario di Vale Verona Giampaolo Beschin ha aggiunto: «Silvestri non si è mai iscritto alla nostra associazione e non ha mai presentato domanda di adesione. Come altre persone, ha partecipato ad alcune delle nostre attività. E quando abbiamo scelto di sostenere il sindaco Sboarina, lui ha preso altre strade».