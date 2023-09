«Incrocio tra Via Poerio e Via Prati è pericoloso. Va sistemato al più presto»

Sabato scorso, 2 settembre, nel giro di un'ora e nel raggio di circa un chilometro di distanza, due incidenti stradali si sono verificati nella zona di Ponte Crencano, a Verona. In quello più grave, ha perso la vita il 35enne veronese Federico Sigillo, andato a sbattere con la sua Polo contro la cabina elettrica di Via Quinzano. Nell'altro incidente, invece, due feriti sono stati trasportati in ospedale e tre veicoli sono rimasti coinvolti, i due che si sono scontrati e un terzo che era parcheggiato. Questo incidente è avvenuto all'incrocio tra Via Poerio e Via Prati. Un incrocio che era stato segnalato come pericoloso e che Forza Italia aveva chiesto di mettere in sicurezza.

La proposta di riqualificare i giardini di Via Prati e di mettere in sicurezza l'incrocio tra Via Prati e Via Poerio era stata presentata durante la discussione del bilancio di previsione. In seconda circoscrizione, il provvedimento era stato presentato dai consiglieri Patrizia De Nardi e Massimiliano Barbagallo. In consiglio comunale, era stato il consigliere Alberto Bozza ad avanzarlo. Sia in circoscrizione che in consiglio, la proposta è stata approvata, ma ancora non è stata realizzata nonostante l'urgenza dimostrata anche dall'incidente di sabato scorso.

«È tempo di intervenire e al più presto - ha dichiarato Bozza - L'incrocio è pericoloso e troppi sono gli incidenti che accadono, con tutte le conseguenze del caso. La nostra proposta da anni è presente sul tavolo dell’amministrazione, perché già nel marzo 2022 era stata approvata dalla precedente giunta senza però darvi seguito. Ora è stata accolta di nuovo e di questo ne siamo soddisfatti, ma speriamo che venga realizzata in fretta, anche perché l’intervento è semplice». Ed i consiglieri della seconda circoscrizione De Nardi e Barbagallo hanno spiegato «si tratta di realizzare delle platee rialzate ampie tali da rendere più visibile l’incrocio e far rallentare la velocità delle auto, creando così le condizioni di sicurezza stradali oggi assenti».