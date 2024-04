Forza Italia apre circolo a Bussolengo, Maraia e Carà coordinatori

Venerdì scorso, 26 aprile, si è ufficialmente costituito il nuovo circolo di Forza Italia di Bussolengo con una coppia di nuovi coordinatori. Paola Boscaini ha voluto dare un ruolo attivo ad altri. Perciò i coordinatori del circolo saranno il consigliere comunale di Bussolengo Carlo Maraia e Antonella Carà.

«Ci focalizzeremo sul territorio per essere un partito presente tra i cittadini», hanno dichiarato Maraia e Carà durante la presentazione del circolo, a cui hanno partecipato il coordinatore regionale Flavio Tosi, il coordinatore provinciale Claudio Melotti, la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Paola Boscaini ed il consigliere regionale Alberto Bozza.

Tosi ha sottolineato: «Continua l'azione di radicamento di Forza Italia sul territorio. Aprire nuovi circoli significa ampliare e far crescere ovunque la famiglia di Forza Italia, che oggi sta crescendo costantemente sul piano del consenso. È ormai assodato che siamo il secondo partito del centrodestra e le elezioni europee lo confermeranno».

Melotti ha ribadito che «L'obiettivo di Forza Italia è quello di radicarsi al di là del numero di tessere. È in virtù di questo nuovo radicamento e della capacità di proporre persone competenti sul territorio che stiamo crescendo nei consensi. Qui a Bussolengo i due coordinatori Maraia e Carà proseguiranno nel lavoro già impostato da Paola Boscaini per accrescere i sostenitori del partito e valorizzare Bussolengo».

Ed infine Bozza ha ricordato: «Questo circolo nasce chiaramente in ottica di sviluppare la presenza politica di Forza Italia nella comunità di Bussolengo, ma anche da bellissimi rapporti umani che si sono creati con la campagna elettorale dello scorso anno. Da Bussolengo avremo un forte contributo anche in vista delle prossime elezioni europee, che sono una sfida importante per il territorio veronese. Territorio che deve pesarsi per contare di più anche nell'assetto veneto».