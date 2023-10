Forza Italia mette radici nella Bassa Veronese: inaugurati due nuovi circoli

Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia e deputato, lunedì alla Bottega del Caffè Dersut, ha inaugurato il nuovo circolo di Forza Italia di Cerea e Casaleone in piazza Matteotti. Con lui era presente il coordinatore provinciale azzurro Claudio Melotti ed Eugenio Vezzali, coordinatore del nuovo circolo.

L’apertura del circolo forzista di Cerea e Casaleone segue quella recente del circolo di Legnago: «Segnali tangibili del consolidamento di Forza Italia anche nella Bassa veronese» ha detto Tosi. Che spiega il significato e l’obiettivo di queste nuove sedi: «Forza Italia storicamente è sempre stata il partito del territorio, dei sindaci e degli amministratori locali, vicina alle imprese e ai lavoratori, e ai nostri agricoltori. Un radicamento, va detto, che negli anni si era perso e che adesso stiamo recuperando. Lavoriamo per creare circoli in numerosi comuni veneti, in modo da dare risposte ai cittadini. È questo il compito della buona politica. Dopo Legnago, adesso abbiamo costituito il circolo di Cerea e Casaleone per essere un punto di riferimento in questo territorio».