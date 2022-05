La senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini a Verona per il candidato sindaco Tosi: «Ottima capacità amministrativa»

Si è tenuta venerdì mattina in piazza XIV Novembre a Verona la conferenza stampa con la partecipazione della senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al senato, che ha voluto incontrare i candidati, a sostegno loro, del partito e del candidato sindaco Flavio Tosi alle elezioni comunali di Verona. La senatrice ha raccontato di aver avuto un contatto professionale con la città e con Flavio Tosi, nel 2007 prima ancora di entrare in politica, e di aver allora avuto modo di apprezzarne l’«ottima capacità amministrativa».

Queste le parole di Anna Maria Bernini: «Vengo a Verona con molta convinzione dopo aver chiesto al nostro senatore Massimo Ferro di essere invitata a questa campagna elettorale, prima di tutto per testimoniare con la mia presenza l’importanza che ha per Forza Italia questa città che amo moltissimo. E in secondo luogo per dire, avendolo conosciuto professionalmente, che Tosi non ha bisogno di dimostrare tanto, rispetto a quel tanto che ha già fatto ma che guardando al programma, anche con le ottime idee apportate da Forza Italia, ha intenzione di fare ancora di più per una città che è nel frattempo cambiata, e non sempre in bene».

Proseguendo nell’analisi della lista di candidati presentata da Forza Italia, la senatrice Anna Maria Bernini ha aggiunto: «Sono ottimi protagonisti con capacità di fare e voglia di esserci per Verona. Uomini e donne che vengono dal mondo del lavoro, del commercio, professionisti preparati». Infine, una battuta sul perché, a Verona, il centrodestra non corra unito: «È un’occasione perduta, avremmo potuto vincere al primo turno mettendo da parte i campanilismi e i personalismi. Come insegna il nostro presidente, Silvio Berlusconi, l’unico modo per essere leader è essere generosi, in un’ottica di coalizione, fuori dalle logiche di partiti e partitini. La dignità e il rispetto si danno e spettano, al di là delle percentuali del partito di appartenenza», ha concluso la senatrice Anna Maria Bernini.

Presenti all'appuntamento di piazza XIV Novembre, inoltre, la senatrice Roberta Toffanin, il senatore Massimo Ferro, il coordinatore regionale Michele Zuin, il consigliere regionale Alberto Bozza, il coordinatore provinciale Claudio Melotti e numerosi altri candidati alle prossime amministrative del 12 giugno.