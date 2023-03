Fondazione Arena, sindacati segnalano «mancanza di fiducia tra dipendenti e dirigenza»

Cecilia Gasdia è stata riconfermata sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano l'ha nominata ufficialmente ieri pomeriggio, 3 marzo, dopo giorni di tensione all'interno del Consiglio di Indirizzo (CdI), l'organo guida dell'ente lirico veronese. La frattura tra i membri del CdI non si è sanata, nonostante le richieste di individuare una figura che mettesse d'accordo tutti, sindacati compresi. La maggioranza dei consiglieri ha, però, voluto riconfermare la fiducia a Gasdia, andando anche contro il presidente di Fondazione Arena e sindaco di Verona Damiano Tommasi. La spaccatura non è stata quindi sanata. E da quella spaccatura sono sgorgate e sgorgheranno ancora polemiche che sicuramente accompagneranno le future scelte della sovrintendente.

Una sovrintendente che non gode dell'apprezzamento dei rappresentanti dei lavoratori. Ed il giorno dopo la nomina, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials l'hanno nuovamente sottolineato. «Il Consiglio di Indirizzo è stato sempre informato ufficialmente delle numerose problematiche nelle relazioni sindacali e sulle scelte molto discutibili sotto il profilo artistico - hanno comunicato oggi i sindacati - La corposa documentazione inviata, oltre a rappresentare in maniera chiara e inequivocabile la grave situazione nella quale versano le relazioni sindacali, ha evidenziato che anche il Festival 2022 sarà ricordato per i carichi di lavoro di tutte le maestranze e per la mancata programmazione, che ha penalizzato la qualità degli spettacoli».

I sindacati hanno ricordato la lettera di proteste inviata alla sovrintendente dall'orchestra, la prima della Traviata funestata da un'ora di ritardo e la serata di gala con protagonista Placido Domingo, spettacolo di mediocre qualità di cui lo stesso Domingo si è scusato. Ma Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials hanno anche denunciato «i ritmi di lavoro quasi disumani che i dipendenti hanno dovuto sopportare, in particolare i tecnici di palcoscenico per allestire le scenografie, e la totale mancanza di fiducia tra i dipendenti e la dirigenza di Fondazione Arena». Per questo i sindacati avevano più volte chiesto un cambiamento in vista del festival della prossima estate, quello del centenario.

Inoltre, i lavoratori hanno espresso perplessità sul risanamento economico di Fondazione Arena. «C'è stata una "ristrutturazione del debito" che permette di spalmare su più anni l'indebitamento che ancora oggi supera abbondantemente i 20 milioni di euro - hanno spiegato i sindacati - E rimaniamo anche perplessi quando si dimentica di evidenziare alcuni fattori che hanno consentito questo piccolo ma importante recupero economico: è stato abolito il corpo di ballo con il licenziamento di circa 20 persone; i salari della quasi totalità dei dipendenti sono fermi da almeno 15 anni; i lavoratori stagionali hanno subito un taglio pesante alla durata dei contratti; ed il reddito annuale lordo di molti dipendenti stabili negli ultimi anni è diminuito mediamente di circa cinquemila euro. In sostanza possiamo tranquillamente dichiarare che l'inizio del risanamento di Fondazione Arena è pesato quasi esclusivamente sulle spalle di lavoratrici e lavoratori e non certamente su scelte strategiche particolarmente innovative o geniali».

E come se non bastassero le parole dei sindacalisti, ci sono anche 150 cause dei lavoratori nei confronti di Fondazione Arena. «Tutti nodi che richiedevano una discontinuità», hanno scritto Franco Bonfante e Alessia Rotta, segretario provinciale e segretaria comunale del PD di Verona. Insieme al consigliere comunale Alberto Falezza, Bonfante e Rotta hanno criticato la riconferma di Gasdia. «Con questo voto, il centrodestra è rifuggito dal merito delle questioni per mettere una bandierina politica che prodotto una frattura inedita all’interno del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena - hanno detto i tre esponenti locali del PD - Politicizzare il voto di istituzioni, enti e soci privati significa andare contro l’interesse di Fondazione Arena, che merita un sovrintendente di alto profilo manageriale e caratura internazionale per affrontare le grandi sfide che Verona ha davanti, a partire dal centenario passando per le Olimpiadi».

Dello stesso parere anche i movimento civico Traguardi, secondo cui: «Le logiche della politica nazionale e il tornaconto personale hanno prevalso sugli interessi della città. Non può essere descritta in altro modo l'operazione che ha portato alla riconferma di Cecilia Gasdia come sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. Sorprende la posizione dei componenti del Consiglio di Indirizzo nominati da Governo e Regione, pronti a parlare di autonomia e di importanza degli enti locali quando fa loro comodo ma altrettanto pronti, sulle questioni cruciali, ad accomodamenti che tutto fanno fuorché l'interesse della città. Stupisce e preoccupa che abbiano scelto di percorrere questa stessa strada anche i soci privati, in particolare la Camera di Commercio che è espressione di centinaia di aziende radicate sul territorio che hanno come primo interesse non di fare contenta la clientela politica, ma di far funzionare bene un ente che può garantire loro delle prospettive di crescita»

Per il centrodestra, però, la scelta non è stata politica ma di merito. Il lavoro finora svolta da Gasdia è stato ritenuto buono ed è stato quindi giusto riconfermarla come sovrintendente. «Gasdia, dopo essere stata una delle più grandi cantanti liriche della sua generazione, si è affermata come unica donna sovrintendente alla guida di una fondazione lirico-sinfonica, diventando anche vicepresidente dell’associazione nazionale che raggruppa le più importanti fondazioni italiane - ha affermato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Padovani - Cinque anni fa la Fondazione Arena era sul baratro del fallimento, oggi il bilancio è in pareggio. Al punto che, a settembre dello scorso anno, fu il Ministero, guidato dall’allora ministro di centrosinistra Dario Franceschini, a disporre l’erogazione di due milioni e mezzo di euro in favore dell’Arena come riconoscimento per i risultati conseguiti. La Gasdia, con tenacia, è riuscita a portare a Verona i più grandi artisti d'opera del mondo, da anni assenti, come Riccardo Muti e Jonas Kaufmann e, nel 2022, ha vinto il premio per il miglior progetto italiano di Artbonus legato all’opera. Inoltre, sta preparando un'eccezionale stagione per i 100 anni areniani, con tanti grandi eventi, la partecipazione della Scala e la prima del 16 giugno in mondovisione sulla Rai».

Mentre dal Terzo Polo, Massimiliano Urbano di Buona Destra Verona ha criticato il sindaco Tommasi per la gestione della vicenda. «Sono preoccupanti le ingenuità del primo cittadino - ha detto Urbano - Il sindaco è rimasto con il cerino in mano. L'approccio confessionale alla fisiologica lotta politica non paga. Come del resto attorniarsi di giovani altezzosi in cerca di rivalse non predispone all'accordo. Arrivano così sonore bastonate e si iniziano ad inanellare brutte figure. Urge un radicale e celere cambio di metodo».