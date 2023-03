Flavio Tosi nominato coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto

Flavio Tosi è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto. La sua nomina è stata ufficializzata venerdì sera, 24 marzo, e per averla ottenuta il deputato veronese ha ringraziato il presidente del partito Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli ed anche Michele Zuin, che lo ha preceduto in questo ruolo.

Tosi ha inoltre ringraziato tutta la sua squadra che «ha lavorato al mio fianco anche nei momenti e negli anni più difficili, il merito è soprattutto suo». E poi ha spiegato che «con la mia nomina a coordinatore regionale proseguiremo nel percorso impostato già in questi anni a Verona e iniziato con le Regionali del 2020 e l’elezione dell’amico Alberto Bozza, quando con Forza Italia e il nostro gruppo costruimmo un rapporto di grande feeling, che poi ha avuto la sua naturale evoluzione con il nostro ingresso l'anno scorso».

«L'obiettivo dunque è far crescere ancor di più Forza Italia, radicarla in Veneto - ha concluso Tosi - Le elezioni regionali di tre anni fa e le politiche dell'anno scorso hanno dimostrato che si può continuare a crescere con un forte impulso grazie ai cittadini, alle imprese, ai sindaci e agli amministratori locali. Lavoreremo su questi fronti per rafforzare un partito che in Veneto ha una significativa tradizione, che esprime più di ogni altro la vera vocazione liberale e pragmatica del territorio».