Anche a Verona la raccolta firme per legalizzare l'eutanasia: «Oltre 250 mila italiani hanno già firmato»

«Superate le 250 mila firme di italiani che, appena venuti a conoscenza della possibilità di firmare per un referendum - che permetterebbe a ognuno di poter scegliere sulla propria vita fino alla fine -, raggiungono determinati i nostri tavoli», così spiegano in una nota Lorenzo Dalai di +Europa e Laura Parotto dell'associazione Coscioni che poi aggiungono: «Con un maggiore aiuto dei mezzi di informazione, a partire dalle reti generaliste nazionali, il risultato sarebbe stato già raggiunto e il parlamento già sommerso da firme che denunciano l'immobilismo su questo tema da parte di Camera e Senato».

Dalai e Parotto ricordano quindi che la mobilitazione per raccogliere un numero sufficiente di firme coinvolge al momento «oltre 40 grandi città, come sempre ci accade quando è in gioco la libertà di scelta dei cittadini in ogni ambito». Per quanto riguarda il capoluogo scaligero, i due spiegano che «solo negli ultimi dieci giorni a Verona abbiamo ricevuto 485 firme, a queste si devono aggiungere quelle raccolte in molti centri della provincia e quelle raccolte in autonomia dagli avvocati che si sono resi disponibili».

L'obiettivo, spiegano sempre Lorenzo Dalai di +Europa e Laura Parotto dell'associazione Coscioni, è quello di «arrivare ben oltre le cinquecentomila firme necessarie perché vengano sottoposte a referendum abrogativo le norme che prevedono pene da 6 a 15 anni di carcere per chi aiuta a porre fine alle sofferenze di malati terminali e inguaribili». La campagna questo weekend nel capoluogo scaligero andrà avanti e, concludono Dalai e Parotto, «anche nel mese di agosto saremo presenti con i tavoli di raccolta firme in centro a Verona, grazie alla disponibilità di tanti volontari e alla collaborazione di altri partiti e associazioni».

Raccolta firme eutanasia legale Verona