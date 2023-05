Cantieri filobus e polemiche, Tosi: «Agonia quotidiana». Rossi: «Città paralizzata». Amt3 smentisce: «Meno disagi del previsto»

Non accennano a placarsi le polemiche legate alla viabilità cittadina durante questa fase iniziale dei lavori per la realizzazione del filobus, o filovia che dir si voglia, con la relativa messa in opera dei relativi cantieri. Nelle scorse ore è tornato alla carica l'onorevole di Forza Italia, già sindaco per due mandati, Flavio Tosi, parlando di «situazione insostenibile», ovvero di «un’agonia quotidiana per decine di migliaia di veronesi».

L'ex primo cittadino che oggi ricopre anche il ruolo di vicepresidente della commissione Trasporti, a distanza di una settimana dall’apertura del mega-cantiere del filobus di via Città di Nimes è tornato dunque a polemizzare con la Giunta Tommasi: «L’amministrazione comunale, - ha dichiarato Flavio Tosi - già dopo il secondo giorno, improvvidamente esultava, sostenendo di aver risolto i problemi e parlando addirittura con enfasi di rivoluzione culturale dei veronesi. Una presa in giro clamorosa e solenne: la verità è che la città, ogni giorno, è paralizzata. E non solo nelle ore di punta e non solo nella zona interessata dal cantiere, quindi Porta Palio e Città di Nimes, o nella cintura attorno, ma anche altrove».

L'on, Flavio Tosi ha poi aggiunto: «Code e ingorghi ci sono nella solitamente tranquilla via Marconi, code e ingorghi ci sono sulle Torricelle, code e ingorghi ci sono in zona est, da Porta Vescovo a Montorio verso l’autostrada o la tangenziale est, per non dire a Verona Sud e anche tra San Massimo e Verona Nord. Il fatto è che la gente, disperata, si riversa altrove, cercando strade alternative, tuttavia rimanendo inesorabilmente e ineluttabilmente ferma». L'ex sindaco scaligero ha poi ribadito quella che per lui avrebbe potuto essere una misura funzionale alla risoluzione del problema traffico durante la fase dei cantieri in via Città di Nimes, ovvero di coprire il tratto del Camuzzoni che va dall’uscita della tangenziale nord all’altezza di Porta Nuova, così da dirottare lì parte del flusso di veicoli: «Una proposta fattibile che abbiamo avanzato con i nostri tecnici, - ha spiegato Flavio Tosi - architetti e ingegneri, e mutuata da quanto accade all’estero. Una soluzione rilanciata nei giorni scorsi anche dall’Ordine degli architetti».

Sulle barricate si è posto in queste ultime ore anche il capogruppo in Consiglio comunale di Verona Domani Paolo Rossi, il quale ha voluto polemizzare anche in relazione alla presentazione della candidatura a sindaco di Treviso di Giorgio De Nardi, esponente del Partito Democratico, alla quale era stata annunciata anche la partecipazione del sindaco di Verona Damiano Tommasi: «Una città totalmente paralizzata, - afferma Paolo Rossi - traffico impazzito e caos in quasi tutti i quartieri cittadini. Ore di coda per fare pochi chilometri in auto, zone completamente inaccessibili ed impercorribili, genitori ed alunni quotidianamente in ritardo in ufficio e a scuola. Negozi ed attività commerciali gravemente danneggiati da questa situazione insostenibile. E il sindaco di Verona Damiano Tommasi cosa fa? Se ne va per un intera giornata a fare comizi elettorali e conferenze stampa in quel di Treviso (!), per sponsorizzare e promuovere il candidato sindaco del Partito Democratico. Sembra una barzelletta, ma è purtroppo l’amara realtà», conclude il capogruppo in Consiglio comunale di Verona Domani Paolo Rossi.

Se dal Comune di Verona si preferisce non commentare le esternazioni di Tosi e Rossi, diversa appare comunque la lettura della situazione che viene fornita da parte della locale azienda di trasporti Amt3 che, in una nota di ieri, ha dipinto in modo decisamente meno drammatico le attuali condizioni della viabilità cittadina: «Ha subìto meno disagi del previsto la circolazione di ieri (mercoledì 3 maggio, ndr), nonostante le previsioni consigliassero prudenza in presenza di maltempo, fiera Samoter, concerto de "Il Volo" e partita allo stadio Bentegodi. Qualche criticità si è riscontrata perlopiù in mattinata, - evidenziano da Amt3 - all'interno delle mura, in corrispondenza della bisettrice Porta Palio-Valverde-Scalzi, ancora in fase di assestamento viabilistico».

La nota dell'azienda prosegue quindi evidenziando i «tempi di percorrenza del trasporto scolastico senza particolari ritardi», mentre vi sarebbe stato «qualche rallentamento sulle linee urbane dopo le 8, con la pioggia che ha inciso sul traffico soprattutto per l'esigenza dei cittadini di spostarsi con l'autovettura». La nota di Amt3 quindi prosegue: «Bene invece il traffico odierno (giovedì 4 maggio, ndr), non si sono registrati particolari problemi su tutta la rete monitorata. Senza particolari disagi anche la zona fieristica, con i parcheggi dedicati poco utilizzati per la natura di Samoter, evento frequentato quasi esclusivamente dagli addetti ai lavori. Cresce l'utilizzo dei parcheggi scambiatori e dei cittadini che si servono dei bus di linea per raggiungere il centro città. Incremento sensibile arriva anche dal conta-biciclette di Porta Nuova sulla base di otto punti in percentuale con tre picchi di passaggi tra le 7.30-8, 13.30-14 e 17.30.18».

Qualche aggiornamento, infine, su come stia procedento il cantiere principale di questa delicata fase. Amt3 spiega che da ieri si sono visti i primi mezzi meccanici sul cantiere di via Città di Nimes, con la fresatrice che sarà in azione fino ad oggi quando sarà il turno delle ruspe per lo scavo propedeutico alla predisposizione del cordolo guida per la posa dei pali di fondazione.