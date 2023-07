Figli delle famiglie arcobaleno. PD: «Giusto registrarli», Pro Vita: «Capriccio ideologico»

Parteciperà al Verona Pride e valuterà la registrazione all'anagrafe dei figli di coppie omosessuali. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi è al centro del dibattito locale sui diritti civili. Alla vigilia della principale manifestazione della comunità lgbtqia+ nel capoluogo, il primo cittadino ha annunciato che interverrà con un saluto all'inizio dell'evento in Piazza Bra.

Ma ciò che sta facendo ancora più discutere è l'iniziativa presa martedì scorso, 4 luglio, quando Tommasi ha aperto le porte di Palazzo Barbieri all'associazione Famiglie Arcobaleno, la quale rappresenta le famiglie omogenitoriali. Damiano Tommasi si è confrontato con i rappresentanti di questa associazione ed ha concesso anche a loro di partecipare ad un organo consultivo locale, la Consulta comunale della famiglia.

Il sindaco si è però spinto anche oltre, ribadendo la propria disponibilità alla registrazione anagrafica dei figli delle coppie omogenitoriali, sfruttando un vuoto normativo e valutando «prioritario - ha dichiarato - tutelare i diritti dei bambini e delle bambine che dovranno essere trascritti e registrati con la maggior tutela possibile».

Ed è su questo punto che la discussione politica è più accesa. C'è infatti il caso di Padova, dove 33 atti di nascita di figlie e figli di coppie omogenitoriali sono stati impugnati dalla procura. E lo stesso potrebbe fare anche la procura scaligera, valutando caso per caso le registrazioni che il Comune di Verona potrebbe autorizzare.

E proprio alla procura hanno dichiarato di rivolgersi quelle associazioni contrare al riconoscimento dello status di famiglia alle coppie omosessuali. Mentre hanno dichiarato la propria contrarietà a questi interventi l'Ordine degli assistenti sociali del Veneto e l'Ordine degli psicologi del Veneto. «Il vuoto normativo e gli orientamenti politici dichiarati in tema di gestazione per altri - ha spiegato Mirella Zambello dell'Ordine regionale degli assistenti sociali - non devono avere ricadute potenzialmente traumatiche sulle famiglie e specialmente su bambine e bambini, che rischiano di subire discriminazioni e vedere gravemente leso il superiore interesse che hanno come minorenni di vivere serenamente nella propria famiglia, l’unica che abbiano conosciuto. Riteniamo fondamentale che ad ogni bambino venga garantito il riconoscimento legale delle figure genitoriali». Ed è sulla stessa linea l'Ordine regionale delle psicologhe e degli psicologi, che ha aggiunto la propria preoccupazione in merito alle conseguenze psicologiche per famiglie e minori già coinvolti e per quelle che vivono ora in angosciosa attesa. Per i due Ordini, «il benessere e il superiore interesse dei bambini e delle bambine, il bisogno di sentirsi saldamente inseriti in un nucleo familiare stabile e a sua volta accettato dal tessuto sociale, non possono essere messi in secondo piano per finalità politiche».

Mentre politicamente, a fare sponda con il sindaco Tommasi c'è il Partito Democratico che con il segretario provinciale Franco Bonfante, la segretaria cittadina di Verona Alessia Rotta e con la responsabile locale Vera Scola trova «inaccettabile il paradosso burocratico per cui i bambini non possono essere registrati all’anagrafe con entrambi i genitori. Pensiamo che la società veronese e italiana siano pronte ad affrontare il tema di una regolazione, non solo burocratica, delle diverse modalità dell’essere padre e madre».

Per la lista Famiglia è Futuro Verona, invece, Tommasi «rischia di violare la legge e la Costituzione con preoccupante superficialità», aprendo alla registrazione dei figli di coppie omosessuali. «Il sindaco così sposa e avvalla la criminale pratica dell’utero in affitto e le sue nefaste conseguenze, sui bambini e sulle donne», hanno aggiunto da Famiglia è Futuro Verona. Mentre Jacopo Coghe, portavoce della onlus Pro Vita & Famiglia ha accusato il sindaco di Verona di voler «dare priorità ai capricci ideologici, a discapito dei veri diritti, quelli dei bambini», perché «accettare di trascrivere gli atti di nascita per figli di coppie gay serve solo a dare a un adulto il riconoscimento dello status di genitore, dunque non per dare un diritto ai minori ma per certificare un privilegio che gli adulti hanno avuto, letteralmente a tutti i costi, con l’utero in affitto».

E per gli attacchi subiti da Coghe, Tommasi ha ricevuto la solidarietà da parte di Riccardo Magi e Anna Lisa Nalin di +Europa. «Non c'è nessun capriccio ideologico - hanno detto Magi e Nalin - ma la vita di bambini e l'affetto dei genitori. Probabilmente i ProVita preferiscono il gelo degli orfanotrofi al calore familiare. Noi stiamo con Tommasi e con le famiglie arcobaleno di tutta Italia».