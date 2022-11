Il movimento Fare! riparte da Patrizia Bisinella: «Vogliamo essere un pungolo propositivo verso questa amministrazione»

Forte di un risultato elettorale importante alle scorse amministrative e dell’entusiasmo di tanti militanti e sostenitori, il movimento Fare! con Flavio Tosi ha ritrovato amici e simpatizzanti in un incontro programmatico che si è tenuto in Sala Lucchi venerdì sera. L’obiettivo, spiegano dal movimento Fare!, è quello di «strutturarsi e radicare il movimento nella città, rendendosi protagonisti della panoramica politica cittadina».

«Fare! ha saputo convincere e rappresenta un movimento civico che, nell’alveo del centrodestra, vuole creare punti di dibattito e di opposizione costruttiva - racconta Patrizia Bisinella, capogruppo di Fare! in Consiglio comunale che con Simone Meneghelli coordina il gruppo - e grazie alla nostra rete di consiglieri e commissari presenti in tutte le circoscrizioni e di professionisti aderenti al movimento stiamo attivando tavoli tematici su cultura, urbanistica, ambiente, sicurezza, quartieri per porci come pungolo propositivo nei confronti di questa amministrazione, la cui inesperienza purtroppo sta emergendo pesantemente».

La riunione è stata l’occasione per presentare il nuovo coordinamento della Lista, composto da Bisinella e Meneghelli come referenti e da altri rappresentanti della società civile. Durante la serata è stato dato annuncio dell’adesione delle altre civiche CSU, Movimento Difesa Sociale, Lista Tosi C’è e Pensionati Veneti a Fare!, con l’ingresso in coordinamento dei responsabili nella struttura. «Fare!, pur facendo riferimento al centrodestra, accoglie persone senza bisogno di una tessera di partito - conclude Bisinella - Vogliamo diventare il contenitore civico di chi, al di là di quali siano le preferenze nell’urna elettorale, vuole contribuire a migliorare la nostra città».