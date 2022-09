Caro bollette? Fantinati (Impegno Civico - Di Maio): «Con noi taglio dell'80%. Nostra proposta è l'unica seria»

«In tanti si sono stracciati le vesti, con la solita brutta abitudine di cavalcare il malcontento, senza però proporre soluzioni. Altri, invece, non ne parlano già più e la questione del caro bollette sembra essere già sparita dai temi della campagna elettorale». A dirlo è l'on. Mattia Fantinati, candidato alle prossime elezioni politiche del 25 setttembre per Impegno Civico nel collegio plurinominale di Verona.

L'ex esponente del Movimento 5 Stelle che oggi ha deciso di seguire Luigi Di Maio in Impegno Civico poi aggiunge: «Eppure è con questo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi famiglie e imprese dovranno fare i conti ed è su questo che si misurerà la serietà della politica. La nostra proposta - afferma Mattia Fantinati - è l'unica chiara e seria: un taglio delle bollette dell'80%, finanziato con i plusguadagni dello Stato attraverso Iva e accise incassati grazie all'inflazione, quindi senza fare ulteriore debito. A mettere le mani nei conti pubblici facendo debiti che poi qualcuno, prima o poi dovrà saldare, sono capaci tutti...», commenta laconico l'on. Fantinati.

L'analisi del rappresentante di Impegno Civico poi si concentra anche sulla straordinarietà dell'attuale momento politico: «Un decreto si sarebbe potuto fare subito, - spiega Mattia Fantinati - se in carica ci fosse un governo nel pieno delle sue funzioni, invece, come è ben noto, l'esecutivo Draghi è in carica solo per gli affari correnti e quindi non può metter mano, con provvedimenti straordinari, ai bilanci dello Stato. I responsabili li conosciamo bene, proprio quelli che hanno passato settimane a scandalizzarsi per le bollette, senza fare alcuna proposta».

In conclusione, l'on. Mattia Fantinati lancia un guanto di sfida rivolto alle forze politiche che si troveranno nel prossimo parlamento rinnovato dopo il voto: «A questo punto noi di Impegno Civico, lanciamo una sfida, dal prossimo 26 settembre: chiunque avrà la maggioranza in parlamento e sarà al governo abbia l'onestà e il coraggio di raccogliere la nostra proposta e renderla subito operativa. Non ci sono ostacoli finanziari, ma è solo questione di onestà politica. Noi continueremo fino al giorno del voto, e anche dopo, a ricordare che le bollette possono essere tagliate dell'80%. Lo ricorderemo alle famiglie e alle imprese - conclude Mattia Fantinati - e non smetteremo un attimo di impegnarci in questo senso, dentro e fuori il parlamento».