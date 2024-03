Respinto ricorso contro famiglie arcobaleno. «Ora serve una legge»

Anche il Comune di Verona si è rallegrato con il Comune di Padova per la sentenza del tribunale padovano di martedì scorso, 5 marzo. I giudici hanno respinto i ricorsi con cui la procura avrebbe voluto cancellare il nome della madre non biologica dai certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. «Si tratta di una decisione che rimette al centro i bambini - ha sottolineato il sindaco di Verona Damiano Tommasi - Ora ci auguriamo che intervenga il legislatore e che si arrivi ad una legge che garantisce uguali diritti a tutte le bambine e a tutti i bambini».

La sentenza, comunque, non è definitiva. La procura di Padova o il Ministero dell'Interno potrebbero impugnarla e ricorrere in appello. E il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari ha voluto evidenziare che: «Il tribunale di Padova non si è espresso nel merito della contestazione che è stata dichiarata inammissibile per questioni di procedura - come riportato su PadovaOggi - In termini tecnici, lo strumento processuale utilizzato per il ricorso non era quello adeguato. Non ci sono vittorie da festeggiare né sconfitte di cui rammaricarsi. La questione resta aperta e andrà definita con gli atti necessari». Ed ha ragione Ostellari nel ribadire che la questione è aperta, anche perché la sentenza si riferisce solo a coppie omogenitoriali formate da due donne e non si occupa di quelle formate da due uomini. Ma per l'amministrazione scaligera si tratta comunque di un passo avanti. «Il riconoscimento dei bambini e delle bambine delle famiglie arcobaleno è un atto di civiltà volto alla tutela dei minori - ha dichiarato l'assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo - Un risultato importante in un momento in cui l’Italia e questo governo in particolare hanno deciso di calpestare i loro diritti. Non possiamo lasciare che la battaglia a difesa dei diritti dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali si svolga nei tribunali o veda protagonisti unicamente i Comuni lasciati soli e ostacolati, come nel caso della circolare del Viminale del marzo 2023 che intimava ai Comuni di sospendere le trascrizioni. Come già sollecitato anche dalla Corte Costituzionale, il nostro Paese deve approvare al più presto una legge che riconosca a tutti i minori pari diritti e dignità. L’Italia deve decidere se vuole prendersi la responsabilità di proteggere i diritti di tutti i bambini e le bambine come fanno la maggior parte degli stati dell’Unione Europea o se diversamente preferisce stare dalla parte di quei paesi in cui vediamo crescere le discriminazioni omolesbobitransfoiche».

E anche il centrosinistra veronese ha accolto con favore la decisione del tribunale di Padova. «Le famiglie omogenitoriali sono una realtà accettata nella nostra società e l'assenza di una legge che regolamenti questi tipi di famiglia comporta, da un lato, un vulnus nei diritti delle e dei minori e dall'altro ci lascia ormai sempre soli in Europa dove anche stati conservatori, come la Grecia, hanno introdotto i matrimoni egualitari e disciplinato le famiglie omogenitoriali - ha ribadito Annamaria Molino, consigliera della Lista Damiano Tommasi - È giunto il momento che ad esprimersi non siano più i tribunali ma il legislatore, superando gli ostacoli puramente ideologici che impediscono a queste famiglie di poter vivere serenamente la loro esistenza».

«La situazione a cui stiamo assistendo in Italia non è degna di un paese civile - ha dichiarato la consigliera di Traguardi Beatrice Verzè - E nell'attesa che questa ingiustizia venga sanata da una legge di buon senso, siamo felici di sapere che il tribunale di Padova ha respinto i ricorsi che volevano cancellare una delle due mamme dai certificati di nascita dei loro figli e figlie. Dare riconoscimento significa dare dignità a cittadini e cittadine che ogni giorno vanno a scuola, giocano nei parchi gioco e nei campi sportivi, frequentano corsi e attività come tutti i loro coetanei. Un atto di civiltà che abbracciamo anche qui a Verona».

«Un passo avanti importante per le bambine e i bambini e per le loro mamme - ha precisato la consigliera comunale PD Alessia Rotta - Ora spero che il Parlamento prenda atto con urgenza che esiste un grave vuoto normativo e legiferi per tutelare queste famiglie. L'Italia è indietro e deve colmare un vuoto che la ponga finalmente in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea: un atto di civiltà e di tutela dei minori figli e figlie di coppie di mamme. L'Italia si prenda la responsabilità di proteggere i diritti di tutti i minori invece che continuare a trattarli come figli di Serie B senza gli stessi diritti degli altri».

«Noi ci avevamo sempre creduto che la magistratura avrebbe fatto quello che ultimamente, purtroppo, è sempre più spesso chiamata a fare: riconoscere diritti, riempiendo vuoti normativi di una politica che non riesce a legiferare sui diritti civili, che poi sono diritti sociali - ha detto la consigliera di In Comune per Verona Jessica Cugini - L’aver respinto il ricorso della Procura restituisce il senso di quel che abbiamo sempre pensato: esistono famiglie che lo Stato non può disconoscere. Perché si tratta di genitorialità, minori, parentele e affetti che abitano le nostre scuole, le nostre palestre, le nostre piazze e altri luoghi della città. La difesa dei diritti di queste bambine e bambini dovrebbe essere centrale per la politica»

«Evidentemente il percorso è ancora lungo e irto di ostacoli, per poter arrivare ad un diritto consolidato, che in molti Paesi europei nessuno ha mai tentato di negare. Ma l'amore vince. Lo stato di diritto vince sempre sull'odio, sull'omofobia e su una politica retrograda e sempre più lontana dalle istanze odierne della società», hanno concluso Alberto Ruggin, coordinatore di Più Europa Padova, e Raffaele Yona Ladu ed Elisa Preciso di Più Europa Verona.