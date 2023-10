«Alle donne piacciono i neri per un'altra dote sotto». Barbisan espulso dalla Lega

Non sono bastate le scuse al consigliere regionale del Veneto Fabiano Barbisan. Dopo le critiche per le parole pronunciate durante una trasmissione televisiva, è arrivata anche l'espulsione dalla Lega. «Frasi vergognose», le ha definite il segretario regionale del Carroccio veneto Alberto Stefani.

Barbisan era tra gli ospiti del talk-show televisivo Focus di Rete Veneta. Durante una discussione sull'immigrazione, riferendosi ai migranti, Barbisan ha dichiarato in dialetto: «Sono più sgionfi de mi», intendendo che non sono uomini e donne fisicamente deperiti. E poi ha aggiunto: «Questi ragazzotti, non si può dire neri, bisogna dire di colore adesso, forse alle donne piacciono perché hanno magari un'altra dote sotto».

Parole da cui si è subito dissociato il conduttore del programma Luigi Bacialli e che sono state immediatamente stigmatizzate dai consiglieri regionali del Partito Democratico: «Lo show televisivo di cui si è reso protagonista Barbisan è qualcosa che va oltre il "Bar Sport", con parole che sono a dir poco indegne, a maggior ragione perché pronunciate da un rappresentante delle istituzioni. Una vera vergogna, che cancella ogni rispetto per le donne, per chi soffre e cerca di scappare dagli orrori, e per lo stesso consiglio regionale del Veneto».

Ed anche il coordinamento delle donne di Cgil Veneto ha commentato: «Barbisan si è lasciato andare a frasi razziste verso i migranti e offensive verso le donne. Sono state pronunciate parole indegne da parte di un importante rappresentante istituzionale, che evidentemente coltiva idee incompatibili con i valori democratici e costituzionali. Condanniamo fermamente quanto è stato detto e qualunque atteggiamento discriminatorio e sessista».

Fabiano Barbisan si è scusando, dichiarando pubblicamente che le parole pronunciate durante il programma Focus «non rappresentano né i miei valori, né, soprattutto, il pensiero del movimento e del gruppo al quale appartengo. Sull’onda emotiva della diretta televisiva, purtroppo, mi sono fatto colpevolmente trascinare dagli argomenti e dalla discussione. Chi scappa da una guerra ha tutti i diritti ad essere assistito, a prescindere dalla propria corporatura. Mi scuso pertanto per queste mie parole, così come mi scuso se ho ferito la sensibilità delle donne e chiunque si sia sentito offeso dagli improvvidi termini che ho utilizzato».

Scuse che però non lo hanno salvato dalla mannaia della Liga Veneta che lo ha espulso. La decisione è stata presa dal segretario regionale Stefani, che ha definito quelle di Barbisan «affermazioni indegne e vergognose, da punire con massima severità. Le scuse non bastano al partito».