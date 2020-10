Ex Cartiere a Verona, Europa Verde spinge per un progetto "più green"

Il progetto di recupero della zona delle Ex Cartiere a Verona, continua a destare obiezioni da parte delle opposizioni. L'amministrazione comunale nei giorni scorsi aveva annunciato che l'area compresa tra il canale Camuzzoni, via Fedrigoni e via Basso Acquar, anziché ospitare un centro commerciale, avrebbe visto sorgere un'area residenziale, con spazi dedicati anche ad uffici e strutture ricettive.

La Giunta infatti aveva accolto la proposta di modifica da parte dei costruttori, incontrando anche le prime contestazioni.

