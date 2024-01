Eurocarnevale di polemiche: sciolto il nodo della data ma negato il contributo

Passato il Natale, arriva il Carnevale. E quest'anno arriva anche presto, con la Pasqua a fine marzo e la Quaresima che inizierà nella seconda metà di febbraio. Il Venerdì Gnocolar a Verona sarà il 9 febbraio e le procedure per l'elezione di Papà del Gnoco saranno diverse dal solito, proprio per i pochi giorni a disposizione. Il Sire del Carnevale Veronese sarà scelto tra chi ha già vestito questa maschera in passato. E a decidere saranno 21 ex Papà del Gnoco riuniti in una sorta di conclave.

Ma non è questa insolita procedura a generare polemiche in città. Dopo anni, infatti, tornerà a Verona l'Eurocarnevale. Una manifestazione che quest'anno sarebbe potuta saltare perché la data in cui si festeggia è il 27 gennaio, che è il Giorno della Memoria. Per non creare l'imbarazzo di festeggiare nel giorno in cui si ricordano le vittime della Shoah, l'Eurocarnevale è stato anticipato al 26 gennaio. L'evento, però, non è stato identificato come prettamente culturale e quindi il Comune di Verona non concederà un contributo per l'organizzazione curata dal Comitato del Carnevale di Verona.

«L’Eurocarnevale è una manifestazione che richiama migliaia di persone da tutti i Paesi europei con un indotto importante per Verona, sia in termini di ospitalità che di erogazione di servizi - ha polemizzato Patrizia Bisinella, consigliera di opposizione di Fare! - Il periodo è tra i più calmi a livello turistico e l’arrivo dei comitati carnevaleschi di tutta Europa rappresenta un ottimo volano per l’economia locale. Ricordo che il Carnevale veronese, il più antico d’Italia, oltre a rappresentare da sempre una delle tradizioni storiche più longeve e amate dal nostro territorio, è molto attivo sul fronte del sociale, con servizio costante in ospedali, scuole, a favore dei bambini e dei più fragili e tutta l’attività viene portata avanti dai tanti gruppi di volontari che dedicano con passione tempo e risorse a fare del bene per la nostra comunità. È davvero sorprendente che l'amministrazione Tommasi, dopo aver sperperato centinaia di migliaia di euro in installazioni inutili e di dubbio gusto per il Natale, neghi poche migliaia di euro per sostenere una manifestazione storica che coinvolge e porta beneficio a tutta la città e che attrae migliaia di visitatori a Verona da tutta Europa».

Sorpresi dalle polemiche gli assessori alla cultura Marta Ugolini e alla memoria storica Jacopo Buffolo, i quali hanno replicato: «Sorprende alla luce del lungo lavoro di mediazione e confronto offerto a partire da quest’estate proprio per salvare una manifestazione che rischiava di essere cancellata per incompatibilità con la Giornata della Memoria. Accusare l'amministrazione di non comprendere il valore del Carnevale veronese, quando proprio grazie al lavoro di due assessorati si è riusciti a trovare una soluzione per far svolgere l’evento stride parecchio. Soprattutto visto che andava coniugato sia l’impatto sull’economia turistica della città da un lato, ma andava anche evitato l’imbarazzo pubblico per la sovrapposizione con la giornata dedicata alla Shoah e alla deportazione dei militari e politici italiani».