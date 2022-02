Nuovo acquisto dell'Hellas sceglie maglia 88, ultras di destra ammiccano

Involontaria polemica politica per il nuovo acquisto dell'Hellas Verona Mateusz Praszelik. Il centrocampista non ha potuto avere l'8 come numero di maglia perché era già stato scelto di Darko Lazovic. E quindi ha ripiegato sull'88, per avere due volte sulle spalle il suo numero preferito. Una scelta che anche altri calciatori in altre squadre hanno fatto e quindi non inusuale.

L'88 però non è un numero qualunque, soprattutto in ambienti neonazisti e di estrema destra. L'ottava lettera dell'alfabeto è la H e ripeterla due volte con l'88 rimanda al saluto nazista «Heil Hitler». È quasi impossibile che Praszelik fosse a conoscenza di tutto questo, ma ad alcuni tifosi dell'Hellas il richiamo numerologico non è sfuggito e sui social hanno espresso il loro apprezzamento per il numero di maglia scelto.

Il caso è stato segnalato anche dal giornalista Paolo Berizzi, il quale ha approfondito il tema dell'estrema destra a Verona nel suo ultimo libro.