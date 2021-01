Rifiuti, Europa Verde Verona: «Est Veronese quadrilatero delle discariche»

«Sui territori di San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto e Zevio, sta crescendo la pressione di discariche e impianti di trattamento rifiuti». È la sezione veronese di Europa Verde ad intervenire, preoccupata per il territorio a sud-est del capoluogo scaligero, che potrebbe diventare «il quadrilatero delle discariche».

«Progeco allargherà la discarica di Ca' Vecchia, con un superamento dei 2 milioni di metri cubi di stoccaggio - ha fatto sapere Europa Verde Verona - Craver, nell'area nord del territorio di San Martino ha presentato in Regione un progetto di inceneritore di fanghi di depuratori. A Zevio, la discarica di Ca' Bianca sta inquinando la falda: Pfas sono indiscutibilmente rilevati, tra l'altro in prossimità della linea delle risorgive».

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'approvazione regionale al revamping di Ca' del Bue, ovvero della seconda variante presentata da Agsm per l'avviamento della nuova sezione di essicazione. Una decisione che non dovrà seguire una valutazione di impatto ambientale. «Quindi non sarà possibile nessuna azione preventiva allo scopo di sondare odori, polveri, rumori? - chiede Europa Verde Verona - San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto potrebbero vedere gli abitati e il Parco del Pontoncello invasi dall'odore di acido solfidrico. È assolutamente necessario rivedere la gestione dei bacini territoriali dei rifiuti, attraverso un'analisi ad ampio spettro che inserisca l'Est veronese nelle più ampie dinamiche regionali. I tre bacini veronesi, nel lungo periodo, dovranno operare in sinergia o in autonomia? Dovremmo assistere a una polarizzazione sul territorio dell'Est veronese delle pratiche di smaltimento che riguardano l’intera provincia? Il 20% dei rifiuti non è riciclabile. Sul lungo termine, ognuno dei tre bacini veronesi dovrà dotarsi di impianti di inertizzazione, o stoccaggio? La risposta a queste domande pertiene alla Regione, che deve necessariamente rivedere in prospettiva il proprio Piano regionale rifiuti. Oppure dovremo procedere continuamente concedendo, in deroga, pericolosi ampliamenti alle discariche esistenti? Si aggiunga che tutto questo ricade su un territorio, quello dell’Est veronese, reso ulteriormente fragile dagli imminenti insediamenti dei cantieri Tav e da una viabilità decisamente compromessa a causa di uno stop triennale degli sbocchi della Tangenziale Sud».