Esordio di Tosi in parlamento: «Lavorerò per il paese, per Verona senza guardare il colore politico dei sindaci»

«Sono stato eletto alla Camera dei deputati. Per me sarà la prima volta in parlamento, ma porterò a Roma tutta la mia lunga esperienza di amministratore: sia da sindaco, che da assessore regionale, consigliere regionale e comunale». Lo afferma Flavio Tosi che, dopo un po' di attesa, ha potuto celebrare così la sua prima elezione ufficiale a parlamentare tra le fila di Forza Italia.

Lo stesso ex primo cittadino scaligero ha poi aggiunto: «Lavorerò per il paese e per Verona e provincia, perché esserci e rispondere al territorio è sempre stata la caratteristica principale della mia vita politica e istituzionale». Tosi ha quindi sottolineato: «Non guarderò al colore politico dei sindaci, compreso quello di Verona, perché i sindaci e i parlamentari passano, la città e la provincia restano».

In merito alle prime iniziative da deputato della Repubblica che si prefigge di intraprendere nei prossimi mesi, non appena si sarà insediato il nuovo governo, Flavio Tosi parrebbe avere le idee già piuttosto chiare: «Ora mi impegnerò per portare fondi e infrastrutture come traforo, filobus, variante alla statale 12, aeroporto, mediana da Nogarole Rocca a San Bonifacio». Infine Tosi ha voluto ringraziare «gli elettori veronesi e la numerosa squadra di amici, amministratori locali e collaboratori che mi ha supportato», nonché il presidente Berlusconi e i vertici di Forza Italia: «Siamo maggioranza di governo - ha concluso Flavio Tosi - è un onore ma anche una grande responsabilità. Mettiamoci al lavoro e avanti, sempre».