Il segretario Pd Letta al mercato dello Stadio: «Una bella giornata per la Verona che guarda al futuro»

Una bella giornata quella di oggi per tutta la comunità democratica veronese con la presenza del segretario nazionale Enrico Letta, tornato in città per sostenere il progetto che il Pd veronese ha contribuito a costruire assieme alla coalizione civica e di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Damiano Tommasi. Nella prima parte della mattina il segretario Letta e Damiano Tommasi si sono incontrati nella sede provinciale del Pd in via Valverde per fare il punto sull’andamento della campagna elettorale, a seguire Letta è andato al mercato della Stadio per portare il suo sostegno ai candidati e alle candidate della lista del Pd.

Il Pd veronese afferma di essere «impegnato a costruire per Verona una nuova prospettiva di governo cittadino e una nuova compagine amministrativa», rivelando con il segretario provinciale Pd Verona Maurizio Facincani che «i dati che escono dalle rilevazioni demoscopiche di questi giorni ci confortano confermandoci di essere sulla strada giusta». Lo stesso Maurizio Facincani quindi aggiunge: «Come Pd faremo fino in fondo la nostra parte per portare alla città il cambiamento che riteniamo necessario, perché pensiamo che Verona meriti davvero una svolta».

Anche Enrico Letta quest'oggi ha detto che «siamo convinti del fatto che il Pd debba essere un partito generoso, aperto, con visione e che soprattutto costruisce coalizioni con le persone giuste e Tommasi è la persona giusta per Verona: lo sta dimostrando, l'entusiasmo sta crescendo e le persone stanno capendo che Verona ha bisogno di guardare avanti e non di fare uno scontro tra chi ci c’è oggi è chi c’è stato prima». Via social lo stesso segretario dem, nel corso della sua visita nel capoluogo scaligero, ha definito Damiano Tommasi «davvero l’espressione del miglior civismo», definendo la sua forza «coinvolgente e trascinante tutta nel declinare il suo impegno al tempo futuro, proprio il contrario del dibattito tra gli altri candidati», ha chiosato Enrico Letta.