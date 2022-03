Emergenza profughi dall'Ucraina: «Accoglienza minori non accompagnati: Comuni non vengano abbandonati»

«Accogliere i profughi è un dovere a cui nessuno può né vuole sottrarsi, ma richiede un impegno straordinario che ha bisogno di risorse adeguate. I Comuni da soli non possono farcela, lo Stato garantisca aiuti economici concreti, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati». A chiederlo è la vice capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani, prima firmataria di una mozione sottoscritta da tutti i consiglieri dem.

«La Giunta Zaia - questo l’appello - si attivi nella Conferenza Stato-Regioni e in sede di Conferenza Unificata affinché gli enti locali abbiano a disposizione fondi sufficienti: senza un sostanzioso intervento, i bilanci comunali, a maggior ragione con l’aumento delle tariffe energetiche e dei prezzi, non possono fronteggiare questa emergenza nel modo migliore».

«Il Veneto sta dando prova di grande generosità basti pensare alle tante richieste per ospitare bambini e ragazzi, che devono però passare per canali ben definiti così da evitare casi di scomparsa e sfruttamento - avverte Camani in riferimento ai minori non accompagnati -. Come hanno sottolineato anche l’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per la famiglia, non si può procedere in ordine sparso o improvvisato: è indispensabile seguire le procedure previste per legge e una regia statale che monitori le varie iniziative, affinché tutti i minori ucraini che arrivano in Italia siano censiti per assicurargli la protezione oltre al rispetto di diritti fondamentali a partire da quelli all’istruzione e alla salute. Ma senza risorse - ribadisce - è impossibile fare un’accoglienza e un’integrazione degne di questo nome a bambini e ragazzi in fuga dalla guerra che da settimane vivono in condizioni di assoluta sofferenza».