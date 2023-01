Le primarie del Pd si avvicinano e la candidata Elly Schlein fa tappa in città per incontrare i veronesi

La candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà a Verona giovedì 26 gennaio, alle ore 18 presso la tensostruttura del Parco Ottocento in via Boscomantico 9, per incontrare i cittadini e le cittadine veronesi. L’incontro con i sostenitori sarà occasione anche per raccogliere adesioni ed iscrizioni utili alla chiusura della prima fase del congresso Pd, ovvero quella che vedrà i quattro candidati alla segreteria nazionale sottoporsi al voto solo degli iscritti. I due più votati prenderanno poi parte alle primarie che si terranno il prossimo 26 febbraio 2023.

Secondo il locale comitato Schlein Verona, al Pd serve la forza di Schlein per «ripensare il nostro modo di stare insieme e di essere comunità politica, che non può funzionare soltanto per linee di integrazione verticali ma deve svilupparsi anche e soprattutto in orizzontale con una logica di allargamento della base che deve parlare ai ceti popolari». In particolare, aggiungono dal comitato per Elly Schlein, «ciò significa tornare a parlare di lavoro e giusto compenso, di lotta alla precarietà e alla povertà, rimettere in discussione un modello di sviluppo che genera disuguaglianze che colpiscono soprattutto i giovani e le donne aumentando il rischio di povertà anche tra chi un lavoro ce l’ha ma non ne trae sufficiente reddito per sostenere se stesso/a e la famiglia».

Del comitato Schlein Verona fanno parte l’attuale segretario provinciale Maurizio Facincani assieme ad altri componenti della Segreteria provinciale, il segretario provinciale dei Giovani Democratici Federico Righetti, due assessori comunali del capoluogo, Federico Benini ed Elisa La Paglia, tre consiglieri comunali, Carla Agnoli, Michele Bresaola e Alberto Falezza. E ancora, i consiglieri di Circoscrizione Pd e numerosi amministratori o militanti di circolo nel resto della provincia, come Stefano Ceschi presidente del consiglio comunale di Bussolengo, Marco Taietta consigliere comunale di San Giovanni Lupatoto, Renato Boscolo segretario Pd di Cerea. Coinvolti anche esponenti dei Circoli di Castelnuovo, Mezzane, Villa Bartolomea, Caldiero, San Bonifacio, zevio, Caprino, Dolcè. Una comunione di intenti che sa andare oltre i confini attuali del Pd, registrando l’adesione anche della consigliera comunale Veronica Atitsogbe.