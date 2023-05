Elly Schlein attesa a Villafranca per portare il suo sostegno al candidato sindaco Matteo Melotti

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà a Villafranca domenica 7 maggio per sostenere il candidato sindaco Matteo Melotti e portare il messaggio del Pd ai veronesi e ai veneti. Il suo arrivo è atteso per le ore 9.45. La segretaria incontrerà i cittadini e parlerà all’Auditorium di via Aldo Rizzini 7. La tornata di elezioni amministrative è prevista invece per il prossimo 14 e del 15 maggio.

«Tante le similitudini tra la proposta nazionale di Schlein e il progetto per Villafranca di Melotti», viene evidenziato in una nota del Pd che poi specifica: «In entrambi i casi, l’accento cade sempre sulla necessità di un cambiamento che consenta al Paese e al territorio di liberare le energie migliori ed esprimere il proprio vero potenziale». Dal Partito Democratico proseguono quindi spiegando che «non c’è alternativa ad una società aperta, europeista, sostenibile, solidale ed accogliente. Non c’è alternativa alla sanità pubblica e alle innovazioni in campo delle politiche energetiche, della sostenibilità ambientale e della mobilità, tanto più per il secondo Comune veronese più grande dopo il capoluogo, che deve finalmente abbracciare una visione di area vasta metropolitana».

I dem, pertanto, ricordano ancora che «non c’è cambiamento senza partecipazione» e che proprio in tal senso «la proposta dei Consigli di Frazione di Melotti è pensata proprio per avvicinare l’amministrazione al territorio e condividere criticità e progressi nei servizi per la comunità». Inoltre, rilevano sempre dal Pd, l’ospedale di Villafranca «deve essere dotato del personale e delle risorse previste dalle schede sanitarie regionali per svolgere al meglio il servizio a favore della comunità e del territorio».

Su un altro fronte, a detta dei dem, «serve un piano di manutenzione straordinaria delle scuole di competenza comunale», mentre per quanto riguarda le infrastrutture «vanno completate le grandi incompiute come la Grezzanella, mentre bisogna dire dei no ai progetti più invasivi». Infine, dal Pd arriva l'auspicio affinché si realizzi «una città a misura d’uomo, sostenibile e ambientalmente riqualificata, capace di favorire le relazioni, e che sappia parlare finalmente ai giovani che sono il motore del nostro domani».