Elisa La Paglia candidata in Regione presenta con Lorenzoni il progetto "Adige via d'acqua"

«Nell'ordine del giorno del Consiglio comunale di giovedì ci sarà una mia mozione presentata nel 2018: "Adige via d'acqua", un progetto che vede l'incontro fra il benessere delle persone e la creazione di valore per l'economia del territorio», lo ha affermato Elisa La Paglia, consigliera comunale Pd a palazzo Barbieri e candidata alle prossime elezioni regionali, durante un incontro organizzato ieri a fianco del candidato presidente di Regione per il centrosinistra Arturo Lorenzoni. «Parlo della possibilità di realizzare un percorso fluviale di 410 chilometri dalla sorgente dell’Adige fino alla foce, - chiarisce Elisa La Paglia - accessibile mediante canoa secondo i principi del turismo esperienziale sostenibile, con rilevanti ricadute anche sullo sviluppo di altre forme di mobilità sostenibile, a partire dalla bicicletta, e dell'offerta di attività di tipo ludico-sportivo a favore della cittadinanza».

Secondo quanto illustrato dalla consigliera dem si tratterebbe di «attrezzare per lo sbarco di imbarcazioni leggere, come le canoe, una serie limitata di punti lungo il percorso dell’Adige». L’operazione avrebbe quindi «una valenza culturale, ludico-sportiva e turistica per tutti i Comuni che si affacciano sull'Adige», spiega ancora La Paglia che poi aggiunge: «La città può riallacciare con il proprio fiume quel legame che storicamente fu spezzato con la regimentazione delle acque attuata per ragioni di sicurezza».

Il candidato alla presidenza della Regione Veneto Arturo Lorenzoni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ha a sua volta sottolineato come «lo sviluppo economico non è alternativo alla valorizzazione ambientale». Elisa La Paglia ha quindi concluso: «Anche su questo ci confronteremo giovedì 30 luglio, dentro Porta Palio, dalle 19 alle 22, durante l’evento per la presentazione pubblica della mia candidatura alle elezioni regionali del Veneto. Illustrerò il percorso di questi 13 anni da amministratrice che mi ha portato a confrontarmi e impegnarmi nella ricerca di soluzioni concrete in tanti settori, dalla scuola ai servizi all’infanzia, dalla prevenzione alla salute e alla cultura, per la qualità della vita nei centri urbani, l’innovazione, il turismo e la legalità. Insieme ci confronteremo sulle soluzioni ai bisogni del Veneto e sulla mia proposta che si inserisce nel solco del programma del Partito democratico per la regione».

