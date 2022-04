Patto tra Verona Domani e Udc per sostenere la ricandidatura di Sboarina

«Verona Domani si conferma un polo aggregante di tutte le esperienze e forze politiche civiche, regionali e nazionali, accomunati da valori di ispirazione liberale, cattolica, democratica. Un contenitore che guarda al centro, dalla forte impronta civica, ma allo stesso tempo vicina e dialogante con forze politiche tradizionali e particolarmente radicata come l’Udc». Matteo Gasparato, presidente di Verona Domani, ha commentato così il patto stipulato tra la lista civica di centrodestra e l’Udc, per sostenere il sindaco uscente Federico Sboarina, alla tornata elettorale prevista per il 12 giugno.

«L’attenzione nei confronti di Verona Domani da parte di uno dei partiti nazionali più longevi, strutturato e radicato in tutta Italia, ma specialmente nella nostra regione, è la dimostrazione della forte attrattività del nostro movimento. Verona Domani fungerà quindi ancora una volta come forza aggregatrice ed inclusiva di spinte nazionali e territoriali, con l’obiettivo di fare di Verona un esempio di centrodestra unito e vincente», ha aggiunto il coordinatore cittadino di Verona Domani Nicola Spagnol.

Il senatore Udc Antonio De Poli, che sabato avrebbe dovuto presenziare all'incontro salvo dover rinunciare a causa di un'indisposizione, ha parlato così dell'accordo per le elezioni veronesi, lasciando intendere, come ha fatto Spagnol, che tale asse possa guardare anche alle politiche del 2023: «Alle Comunali di Verona, così come in tutto il resto d’Italia, per il centrodestra l’unico obiettivo deve essere quello di vincere e battere il centrosinistra. Per il bene di Verona e dei veronesi riteniamo, insieme a Verona Domani, che sia importante rafforzare il polo moderato e centrista della squadra a sostegno di Federico Sboarina. Crediamo che tutta la coalizione, a partire dalle forze di Centro, debba appoggiare la candidatura dell’attuale Sindaco che ha lavorato bene nell’amministrazione della città e, pertanto, auspichiamo che anche Forza Italia sostenga l’attuale sindaco per raggiungere la vittoria di tutto il Centrodestra unito già al primo turno»