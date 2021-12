Valdegamberi propone «una fondazione per gestire il sistema museale veronese»

«Creare una fondazione mista pubblico-privata, destinata alla gestione del sistema museale veronese», è questa la proposta del consigliere regionale e candidato sindaco per Vale Verona, Stefano Valdegamberi, e del presidente della commissione cultura dello stesso movimento, Franco Silvestri.

«Il sistema museale veronese - proseguono i due - dev'essere gestito con criteri manageriali e trasformato da costo a risorsa per la città. A tal fine vi è la necessità di un modello misto, che metta assieme le prerogative dell’istituzione e quelle dell'impresa culturale. Occorre: selezione del management e rotazione sulla base di obiettivi fissati dal piano, agilità e efficacia nel fund raising, inserire il sistema Verona nei network culturali internazionali, accesso ai fondi e alle risorse della programmazione, flessibilità gestionale, semplificazione dei processi amministrativi e gestionali, management per obiettivi, coinvolgimento dei privati, innovazione tecnologica e dei modelli di fruizione, sviluppo del marketing mix culturale.

Ciò avviene solo con il superamento dell'impostazione puramente pubblicistica e frammentata attuale. Vanno seguiti come buone pratiche, in questo senso, gli esempi delle fondazioni che gestiscono i principali musei a Torino, Brescia e Bergamo. La gran parte dell’erogazione di risorse alla nuova organizzazione si configura come un vero e proprio mandato di prestazione, regolato per convenzione, che assicura alla pubblica amministrazione il conseguimento di rilevanti risparmi e il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo. Il tutto mantenendo alla collettività la proprietà dei patrimoni, assolvendo i compiti di tutela, conservazione e valorizzazione che competono all'amministrazione pubblica».

«Verona - concludono Valdegamberi e Silvestri - è solidamente attestata nella lista delle prime 7 città d'arte italiane per numero di visitatori e presenze turistiche. In questa lista, è l'unica a non avere neppure un sistema museale pubblico gestito autonomamente. Ciò nonostante la sola aggregazione del numero dei visitatori dell'Arena e della Casa di Giulietta, prima della pandemia, superasse ampiamente 1 milione di presenze l’anno. Una cifra molto importante e che non tiene conto degli altri musei del circuito comunale, che pure include altre eccellenze come Castelvecchio, la GAM a Palazzo Forti, il Museo degli Affreschi, Il Teatro Romano e il Museo Archeologico, lo stesso Museo di Storia Naturale, il Museo Lapideo. Un potenziale raro, in termini numerici e di varietà, al quale andrebbero aggregati anche i musei gestiti dalla Curia. Con questa impostazione potremmo fare del sistema museale veronese un importante volano di sviluppo per la città».