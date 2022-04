Utero in affitto, dalla coalizione di Sboarina richieste a Tommasi: «Cosa ne pensa?»

Lo scontro elettorale a Verona si accende sul tema dell'utero in affitto. Nei giorni scorsi infatti la Commissione Giustizia della Camera, con 22 voti favorevoli e 12 contrari, ha adottato il testo base di Fratelli d'Italia (con il "si" di Lega e FI, mentre PD e M5S si sono espressi contrari) della legge che propone di perseguire la maternità surrogata come "reato universale", che permetterebbe di applicare le pene previste dalla legge 40 del 2006 anche nel caso che il fatto venga commesso all'estero.

Dal consiglio comunale di Verona sono dunque arrivate richieste di "chiarimenti" sul tema dirette a Damianto Tommasi da parte della coalizione che sostiene la ricandidatura del primo cittadino uscente Federico Sboarina.

«In attesa, qualora si renderà disponibile, di confrontarci col candidato di centrosinistra Damiano Tommasi sulle questioni amministrative quotidiane, già complicate per chi ha cominciato il percorso nelle circoscrizioni figuriamoci per chi non ci ha mai messo piede, sarebbe utile per i cittadini conoscere il suo pensiero su un tema fondamentale per i valori della nostra società: l’utero in affitto - ha detto Maria Fiore Adami, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale -. La Commissione Giustizia della Camera ha appena adottato il testo base della legge che propone di perseguire la pratica come “reato universale”. Il testo è di Fratelli d’Italia. Pd e M5S, i partiti principali che sostengono la candidatura di Tommasi, hanno votato contro. Stefano Fassina, di Leu, è invece dalla parte di Fdi e di tutto il centrodestra, e l’ha certificato con una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire: “L’obiettivo”, ha detto Fassina, “è la protezione della donna, quasi sempre in condizioni di difficoltà economiche, dall’individualismo proprietario”. E però Emma Bonino, che con +Europa a sua volta sostiene Tommasi, ritiene “inutile vietare la maternità surrogata: è un atto di proibizionismo”, sostiene. Il mondo di sinistra va in ordine sparso, e i veronesi, su temi così importanti, hanno il diritto di conoscere la posizione dei candidati. Cosa ne pensa, dunque, Tommasi?».

Concetti ribaditi dal consigliere di Battiti per Verona Domani Rosario Russo: «Per il centrodestra la maternità surrogata è un’aberrazione e dev’essere considerata “reato universale”, come ha votato a maggioranza la Commissione Giustizia della Camera, dove però Pd e Movimento 5 Stelle - sostenitori principali del candidato Damiano Tommasi - hanno espresso la loro contrarietà. La pratica dell’utero in affitto è un business immorale che ogni anno frutta miliardi, che offende la dignità della donna e ne lede gravemente il corpo e la psiche. Temi di tale importanza devono essere affrontati da chi si candida ad amministrare una città, e noi siamo disponibili a un confronto pacato su un piano prettamente laico nell’interesse dei cittadini che tra un mese e mezzo saranno chiamati a scegliere chi li rappresenterà per i prossimi 5 anni. Sarebbe un apprezzabile atto di trasparenza se Tommasi, in attesa di conoscere la sua visione amministrativa della città, si esprimesse sul tema, come ha fatto in questo mandato in modo univoco la maggioranza di Palazzo Barbieri».

«L’ambiguo silenzio di Damiano Tommasi sul drammatico tema dell’utero in affitto, vile pratica dì sfruttamento del corpo della donna, svela ancora una volta la foglia dì fico che rappresenta la candidatura dell’inerte ed impalpabile candidato, che mai si espone sui (moltissimi) temi che a ogni brezza leggera rischiano di spaccare la sinistra a suo sostegno. La lettera di Fassina, che guarda caso, su Avvenire, si sente in dovere dì interloquire con il mondo cattolico, non fa altro che certificare lo sfaldamento etico e morale dì una sinistra ormai iper liberista e libertaria, dal tema odierno dello sfruttamento delle donne fino a quello delle droghe libere e, rappresentato convintamente dai radicali di Pasetto. Verona, per le sue famiglie e i suoi giovani, merita chiarezza sui temi fondamentali della vita e dell’etica». Così Filippo Grigolini, per Verona al Centro, che supporta la conferma del sindaco Federico Sboarina.

Si è espressa anche Anna Grassi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: «I valori etici e morali non sono in vendita, non possono essere influenzati dalle correnti interne alla coalizione e cambiare in base al tempo. Attendiamo in merito la posizione di Tommasi. Che batta un colpo! Il candidato del centrosinistra, che ha affermato che si può sempre imparare a fare buon governo, avrà una posizione su tematiche etiche? Ha un suo pensiero o è in costante balìa dei suoi alleati? L'attuale amministrazione ha sempre dimostrato una coerenza valoriale. Sul tema della maternità surrogata il centrodestra e la Lega con Matteo Salvini hanno preso una posizione netta e non negoziabile. Ai proclami di '25 novembre tutto l'anno' rispondiamo concretamente con una proposta di legge di iniziativa popolare contro questo abominio, un business da 6 miliardi di euro all'anno. Ribadiamo fermamente che la maternità surrogata non è altro che una mercificazione della donna e riduce i bambini a oggetti da acquistare al supermercato».