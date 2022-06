Tosi: «Tra una settimana si decide il destino di Verona dei prossimi 10 anni»

«Abbiamo una grande responsabilità tutti. Questa non è una serata per festeggiare, questa è una serata per partire, questa è una serata per cominciare, per cominciare ad andare a prendere tutti i veronesi e tutte le veronesi per fargli capire che tra 8 giorni (contando da sabato, ndr) si decide il destino di Verona dei prossimi 10 anni. E il destino di Verona è su questo palco e qua davanti».

Sono le parole pronunciate da Flavio Tosi nella serata di sabato al Parco 800 di via Boscomantico (ex Forte di Parona), dove ha raccolto la sua squadra e le liste che lo sostengono nella sua candidatura a Palazzo Barbieri alle elezioni amministrative del 12 giugno. Sarebbero circa tremila le persone andate a mostrare il proprio sostegno all'ex primo cittadino, che non ha risparmiato critiche a Sboarina: «Ci lascia una città moto simile a quella che ci lasciò Paolo Zanotto nel 2007. Una città insicura, sporca, degradata, buia. Senza grandi eventi e caratterizzata da un turismo solamente mordi e fuggi».

Investimenti e opere pubbliche sarebbero le mancanze dell'attuale amministrazione, con Tosi che ha incalzato sul tema filobus («Noi invece il filobus lo faremo senza pali e senza fili, con mezzi full electric») e sul traforo delle Torricelle a due canne, tuttora presente nel suo programma elettorale.