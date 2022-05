Tommasi, Tosi e Zelger alla "prova studenti": dibattito fissato al liceo Maffei di Verona

Lunedì 30 Maggio, a partire dalle ore 14 30, l'aula magna del liceo statale Scipione Maffei di Verona sarà luogo di dibattito pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 12 giugno.

L'evento, supportato dai rappresentanti dell'istituto e dalla Rete degli Studenti Medi di Verona, sarà strutturato con la partecipazione dei candidati al ruolo di sindaco che hanno accettato l'invito, ovvero Damiano Tommasi, Flavio Tosi e Alberto Zelger. Il fine ultimo è quello di creare uno spazio di confronto pacifico e di dare l'opportunità ai giovani di interfacciarsi in prima persona con le figure politiche che saranno chiamati a votare nei prossimi giorni.

«Per il prossimo futuro auspichiamo che venga attuato a livello territoriale un lavoro attivo per rendere questa città a misura di studente, attenta alle voci dei ragazzi, sensibilizzata all'ascolto e al supporto e pronta a mettersi in discussione - ha dichiarato Emma Mazzi, rappresentante del liceo Maffei e appartenente al progetto delle liste Reset -. Per fare questo, però, è necessario che gli studenti in primis acquisiscano conoscenze e formazione in ambito politico ed è l'occasione che la scuola si augura di offrire».

«Il disinteresse giovanile rispetto al ruolo giocato dalla politica all'interno del paese è scoraggiante - afferma inoltre Camilla Velotta, coordinatrice della Rete degli studenti Medi di Verona - ringraziamo quindi i candidati per aver accettato di organizzare questo momento, perchè sappiamo bene che consapevolizzare i giovani sia il primo passo verso una scelta di voto motivata. Senza dubbio l'avvicinamento al mondo della politica rappresenta un punto fondamentale che sarebbe importante trattare durante i percorsi di educazione civica all'interno delle scuole e speriamo questo possa rivelarsi un primo passo in quella direzione», ha concluso.