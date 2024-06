A Oppeano Faustini sindaco per 9 voti. Plebiscito (85%) per Bertasi a Bardolino

Su 48 comuni al voto l'8 e il 9 giugno scorsi, 45 hanno eletto il loro sindaco ed i rappresentanti in consiglio comunale. I tre comuni che andranno al ballottaggio sono Legnago, San Bonifacio e Pescantina. Eletti, invece, tra i comuni con più di 15mila abitanti, i sindaci di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni, e di Negrar di Valpolicella, Fausto Rossignoli.

Non dovevano ottenere più del 50% dei voti i candidati sindaco dei comuni di medie dimensioni (con più di 5mila abitanti e con meno di 15mila). E quindi, dopo lo spoglio delle europee, è iniziata ieri la conta dei voti delle amministrative ed i candidati che hanno ottenuto più voti hanno potuto festeggiare.

Tre i sindaci uscenti che speravano in una riconferma e che invece non sono stati votati dalla maggioranza dei loro concittadini. A Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero è stato battuto da Davide Sandrini. Il 38,83% dei voti è bastato a Sandrini per poter indossare la fascia tricolore lasciata da un Dal Cero che preso circa 500 voti in meno e si è quindi fermato ad una percentuale del 31,62%. Entra nel consiglio comunale di Castelnuovo anche la terza candidata, Cinzia Zaglio, mentre è esclusa la quarta candidata Claudia Farina.

Non viene rieletta neanche la sindaca di Caprino Veronese Paola Arduini, che con il 41,35% dei voti è seconda dietro al candidato Giuseppe Armani, scelto dal 44,24% dei votati. Otto i seggi in consiglio comunale per Armani e la sua lista, tre quelli per Paola Arduini e la sua lista e uno per la terza candidata sindaco Elisa Brunelli, la quale ha ottenuto il 14,41% dei voti.

E a Lavagno non avrà un secondo mandato il sindaco uscente Marco Padovani, sconfitto nel testa a testa con Matteo Vanzan. A vincere è dunque lo sfidante con la sua lista Lavagno Rinasce, che ottiene il 52,13% dei voti e otto seggi in consiglio comunale. Il 47,87% dei voti per Padovani vale quattro seggi in consiglio.

Sette i sindaci che rimarranno in carica, forti di una riconferma che almeno per un candidato è da record. A Mozzecane, Mauro Martelli ha infatti vinto con l'83,06% dei voti sullo sfidante Giancarlo Residori.

E record di mandati anche per i sindaci di Cavaion Veronese, Peschiera del Garda e Sant'Ambrogio di Valpolicella che hanno subito approfittato della novità introdotta dal Governo Meloni. Nei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, il limite di mandati è stato alzato quest'anno da due a tre e questo ha permesso la rielezione di tre sindaci giunti alla fine del loro secondo mandato. A Cavaion Veronese resta sindaca Sabrina Tramonte che prende 201 voti in più dello sfidante Lorenzo Mario Sartori. A livello percentuale Tramonte ha vinto con il 53,27% e la sua lista Progetto Paese avrà otto seggi in consiglio comunale. Più netto il successo di Maria Orietta Gaiulli che ha la meglio su Umberto Chincarini con una percentuale del 61,46% dei voti. E resta alla guida di Sant'Ambrogio di Valpolicella Roberto Zorzi che ha battuto la concorrenza di Emily Riolfi. Zorzi ha vinto con il 33,89% dei voti, Riolfi seconda con il 31,18%. Entrano in consiglio comunale anche Nereo Destri, candidato sindaco arrivato terzo con il 14,15%, e Silvio Zanotti, quarto con il 13,85%. Escluso il quinto classificato Pier Luigi Toffalori.

Secondo mandato ottenuto a Monteforte d'Alpone, San Pietro in Cariano e Sommacampagna. A Monteforte si riconferma Roberto Costa con il 78,19% dei voti. Più di 2mila i voti di distanza da Andrea Savoia, la cui percentuale è del 21,81%. A San Pietro in Cariano vince Gerardo Zantedeschi con il 40,36% dei voti, davanti a Stefano Marchesini (35,39%) e a Giorgio Accordini (24,25%). E tiene il timone del comando a Sommacampagna Fabrizio Bertolaso che batte con il 62,89% dei voti lo sfidante Giandomenico Allegri.

Infine, nuova amministrazione a Bardolino, Oppeano e Veronella. A Oppeano è stata una sfida all'ultimo voto e alla fine l'ha vinta Luca Faustini. Con solo 9 voti in più di Alessandro Montagnoli, Faustini è il nuovo sindaco di Oppeano mentre Montagnoli sarà all'opposizione con l'altro candidato Sebastiano Sartori. A Bardolino, invece, ha fatto il pieno di voti il candidato Daniele Bertasi che vince con una percentuale dell'85,09%. Seconda Katia Lonardi e terzo Luca Tamburini. Sfida a tre anche a Veronella vinta da Matteo Cavallon con il 47,45% dei voti, su Tatiana Pedrollo (27,65%) e Michele Garzon (24,9%).