Elezioni in provincia di Verona, urne chiuse e via allo spoglio nei 7 Comuni: i risultati in diretta

Chiuse le urne, via allo spoglio. Si sono concluse alle ore 15 di lunedì 15 maggio le elezioni che hanno chiamato i cittadini di 7 Comuni della provincia di Verona ad eleggere le rispettive amministrazioni che resteranno in carica per i prossimi 5 anni. Villafranca di Verona, Bussolengo e Sona, sono i 3 territori sopra i 15 mila abitanti che potrebbero arrivare al ballottaggio, se nessun candidato otterrà la maggioranza (50%+1), mentre non ci sarà un secondo turno per Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano, che dunque eleggeranno al primo spoglio il nuovo sindaco e la sua giunta.

Questi i risultati, Comune per Comune, aggiornati in tempo reale dopo l'inizio dello scrutinio.

Bussolengo

(Sezioni 0/16)

ROBERTO BRIZZI

(Siamo Bussolengo-Bussolengo Domani, Lista Brizzi, Bussolengo al Centro, Alleanza per Bussolengo).

Numero di voti: -. Percentuale: -.

GILBERTO POZZANI

(Fratelli d'Italia)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

MARIA PAOLA BOSCAINI

(Forza Italia, C'è futuro città solidale, Generazione futura Bussolengo)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

SILVANA FINETTO

(Lega)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

Castel d'Azzano

(Sezioni 0/9)

LORENZO COSTANTINI

(Rete civica Castel d'Azzano)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

FRANCO GAETANO BERTASO

(Fratelli d'Italia, Lista civica Bertaso, Forza Italia)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

ELENA GUADAGNINI

(Lega, Castel d'Azzano del Fare, Castel d'Azzano Domani)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

Ferrara di Monte Baldo

(Sezioni 0/1)

CARLA GIACOMAZZI

(Ferrara di Monte Baldo viva)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

PAOLO SAGGIANI

(Ri-Pensiamo Ferrara di Monte Baldo)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

ALBERTO TOMIOLO

(Rinascita per Ferrara di Monte Baldo)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

LUCA TAMBURINI

(Verona per la Libertà)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

Lazise

(Sezioni 0/6)

DAMIANO BERGAMINI

(Lazise per tutti i volontari)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

FILIPPO COSTA

(Generazione futura Lazise Colà Pacengo)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

MARCO ZANONI

(Lista civica per Colà Lazise Pacego)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

San Mauro di Saline

(Sezioni 0/1)

LUCIANO ALBERTI

(Noi con voi)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

MICHELANGELO ALBERTI

(Per San Mauro)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

FABIO BALTIERI

(Ama San Mauro)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

GIOVANNI ALLINEY

(San Mauro democratica e progressista)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

Sona

(Sezioni 0/15)

CORRADO BUSATTA

(Fratelli d'Italia, Sona Domani, Scelta per Sona)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

MONIA CIMICHELLA

(Direzione Sona, Monia Cimichella Sindaco)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

GIANFRANCO DALLA VALENTINA

(Viviamo Sona, Lega - Forza Italia, Insieme per Sona)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

CARLO ANTONIO MAZZOLA

(Rinascita per Sona)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

Villafranca di Verona

(Sezioni 0/27)

MARIO FACCIOLI

(Villafranca attiva, Territorio e frazioni con Villafranca, Noi per voi, Civica per Villafranca, Progetto giovani)

Numero di voti: -. Percentuale: -.

MATTEO MELOTTI

(Cambiamo Villafranca, Partito Democratico-Alleanza Verdi Sinistra)

Numero di voti: -. Percentuale: -.