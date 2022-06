Elezioni comunali a Verona, via allo spoglio elettorale: i risultati

Ha preso il via alle ore 14 lo scrutinio elettorale dopo la chiamata alle urne di domenica 12 giugno. In sei si sfidano per il ruolo di sindaco di Verona, con gli exit poll che davano in vantaggio Tommasi su Sboarina e Tosi, e il ballottaggio del 26 giugno che sembra quasi una certezza.

Questi i risultati in diretta dello spoglio (0/265 sezioni).

FLAVIO TOSI

(Pensionati Veneti, Fare!, Lista Tosi, Tosi C’è, Csu Veneta, Ama Verona, Forza Italia, Prima Verona, Movimento Difesa Sociale)

Numero di voti: x. Percentuale: X.

ANNA SAUTTO

(Movimento 3V Verità Libertà)

Numero di voti: x. Percentuale: X.

DAMIANO TOMMASI

Partito Democratico, M5S, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde-Demos-Volt)

Numero di voti: x. Percentuale: X.

ALBERTO ZELGER

(Zelger Sindaco Libertà Nelle Scelte, Il Popolo della Famiglia e Verona per la Libertà)

Numero di voti: x. Percentuale: X.

PAOLA BAROLLO

(Costituzione Verona Libero Pensiero)

Numero di voti: x. Percentuale: X.

FEDERICO SBOARINA

(Veneta Autonomia-Noi con l’Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Sboarina Sindaco Battiti, Verona Domani-Coraggio Italia, Verona al Centro)

Numero di voti: x. Percentuale: X.