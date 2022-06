Sboarina, marcia elettorale in città e incassa gli assist di Zaia e Berlusconi

Parte alle 19.30, con ritrovo davanti all'ex Arsenale, la passeggiata «Mai a sinistra», organizzata dall'attuale sindaco Federico Sboarina e dalla sua coalizione. Una "marcia" per le vie della città con la quale il primo cittadino intende chiamare al voto il suo elettorato per il ballottaggio di domenica, che lo vede contrapposto a Damiano Tommasi.

In vista della seconda tornata elettorale in programma il 26 giugno, Sboarina incassa l'appoggio, seppur indiretto, del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che con un video pubblicato sui suoi profili social, in cui sono presenti anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini, invita i suoi sostenitori coinvolti nel ballottaggio del 26 giugno, a votare per il centrodestra: «Domenica molti italiani avranno l’occasione di scegliere l’amministrazione futura della loro città. Si vota per i candidati sindaci che hanno conquistato il ballottaggio: dovrete scegliere tra noi e gli altri». Sul caso Verona però, è stato Flavio Tosi, da poco confluito in FI, a negare possibili accordi per sostenere la corsa a Palazzo Barbieri di Sboarina e parlare di «strumentalizzazione» in merito alle frasi rilasciate in una nota dal coordinatore veneto Michele Zuin, la quale recitava che in Veneto Forza Italia «sosterrà il centrodestra».

Dal Veneto arriva un nuovo assist di Luca Zaia alla corsa di Sboarina: «È stata una bella battaglia al primo turno, quindi un appello ai veronesi: quelli che ci hanno già sostenuto di continuare a farlo e chi oggi non ha il proprio candidato di riferimento di valutare fino in fondo di sostenere questa amministrazione. Con Federico ho lavorato bene, abbiamo realizzato il sogno di questa "Verona Olimpica"». Il presidente della Regione ha ricordato eventi ed investimenti che hanno riguardato Verona, appellandosi anche alla continuità progettuale e invitando i cittadini a recarsi alle urne.