Legnago, San Bonifacio, Pescantina al ballottaggio. A Negrar e Valeggio il sindaco c'è

Erano le sfide elettorali amministrative più importanti per la grandezza dei comuni interessati. Legnago, San Bonifacio, Pescantina, Negrar di Valpolicella e Valeggio sul Mincio erano i cinque territori scaligeri con oltre 15mila abitanti chiamati ad eleggere il sindaco ed i consiglieri comunali. Gli unici in cui era possibile il ballottaggio. E i ballottaggi ci saranno a Legnago, San Bonifacio e Pescantina.

AFFLUENZA E RISULTATI ELETTORALI A LEGNAGO, SAN BONIFACIO, PESCANTINA, NEGRAR DI VALPOLICELLA E VALEGGIO SUL MINCIO

Si conoscono dunque i nomi di due sindaci dei cinque comuni veronesi più popolosi in cui si è votato lo scorso weekend. Non c'è stato bisogno di ballottaggi a Negrar di Valpolicella e a Valeggio sul Mincio anche se, in un certo senso, questo primo turno era già un ballottaggio. Gli elettori di Negrar e di Valeggio hanno potuto scegliere tra due candidati sindaco ed era quindi matematico che il candidato più votato avrebbe superato il 50% dei voti.

E l'ha superato con ampio margine Alessandro Gardoni, rieletto sindaco di Valeggio sul Mincio dopo la parentesi del commissariamento aperta dal decadimento del consiglio comunale. Gardoni ha vinto con il 63,37% delle preferenze e con quasi 2mila voti in più rispetto allo sfidante Enrico Bertuzzi. Quattro le liste che sostenevano Gardoni e che ora si spartiscono i 10 seggi della maggioranza: 5 andranno alla Lista Civica Gardoni Sindaco, che ha preso più del 30% dei voti; 3 a Fratelli d'Italia, che ha preso il 18,51%; 1 a Forza Italia, arrivata al 9,4%; e 1 alla Lega che ha raccolto il 6%. I cinque seggi della minoranza andranno invece a Bertuzzi e all'unica lista che lo sosteneva: Uniti per Valeggio.

A Negrar di Valpolicella, invece, il nuovo sindaco è Fausto Rossignoli, che ha ottenuto 4.896 voti, pari al 58,49%. Per lo sfidante Giorgio Martini hanno invece votato 3.475 aventi diritto. Una vittoria, quella di Rossignoli, arrivata soprattutto con le liste civiche. Quella più votata collegata al sindaco vincente è Con Negrar di Valpolicella che avrà tre seggi in maggioranza. Comunità e Territorio e Negrar Sei Tu sono la seconda e la terza lista più votata in maggioranza e avranno due seggi ciascuna. Due seggi anche per la Lega e uno per la lista Verona Domani per Negrar. Più a trazione partitica, invece, la coalizione di Martini. Fratelli d'Italia è la lista che in assoluto ha ottenuto più voti e avrà due seggi all'opposizione. Un seggio per Forza Italia, uno per Noi Con Voi e uno per la civica Mancini per Negrar.

Come saranno composti i consigli comunali di Legnago, San Bonifacio e Pescantina si saprà invece solo dopo il ballottaggio del 22 e 23 giugno.

A Legnago, la sfida sarà tra il candidato di centrosinistra Andrea Cesaro e con quello di centrodestra Paolo Longhi. Cesaro è stato il candidato più votato ma si è fermato al 37% dei voti. Longhi non è distante perché al primo turno ha ottenuto il 34,22% e soprattutto può sperare in una riunificazione del centrodestra. La Lega, infatti, aveva deciso di sostenere Roberto Danieli che è arrivato terzo con i 21,08% dei voti. Quarto posto per il candidato Simone Tebon (7,7%). Anche a Legnago, la lista più votata è quella di Fratelli d'Italia, a sostegno di Longhi insieme a Forza Italia e ad Autonomia per il Veneto.

Uno scenario simile a quello di Legnago si ripropone a San Bonifacio. Presentandosi diviso, il centrodestra è arrivato secondo dietro al candidato della continuità. Solo che il testa a testa interno al centrodestra è stato molto più serrato. Il candidato sindaco con più voti è Antonio Verona, che punta a seguire il solco tracciato dal sindaco uscente Giampaolo Provoli. Verona parte dal 28,95% e se la vedrà con Fulvio Soave che ha ottenuto il 23,7% dei voti. Molto vicino, ma fuori dal ballottaggio, Nicola Gambin con il 23,09% dei voti. Quarto è arrivato Maicol Faccioli, davanti a Simona De Luca e a Fabio Merlo. Possibile anche a San Bonifacio che il centrodestra si ricompatti per il ballottaggio. Soave è sostenuto da Lega e San Bonifacio Domani, mentre Gambin era il candidato di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Sarà infine una sfida tutta interna al centrodestra quella di Pescantina. Al ballottaggio ci vanno Aldo Vangi con il 42,83% dei voti e Davide Pedrotti con il 23,65% dei voti. Vangi è il candidato di Fratelli d'Italia e Forza Italia (più due civiche), mentre Pedrotti è il candidato di Lega e Pescantina Domani (più una civica). Terzo il candidato del centrosinistra Massimo Proietti (21.22% dei voti) e quarto è arrivato Lorenzo Mascanzoni con il 12,3% dei voti.