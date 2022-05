Il Popolo della Famiglia alle elezioni a Verona: sosterrà la candidatura di Alberto Zelger

Anche il Popolo della Famiglia correrà alle prossime elezioni amministrative a Verona. Ad annunciarlo è stato stato il presidente del partito, Mario Adinolfi: il PdF si era presentato anche alla tornata elettorale del 2017, nella quale aveva ottenuto il 3,4% dei voti, e questa volta appoggerà la candidatura di Alberto Zelger, già sostenuto dalle liste "Verona per la Libertà" e "Zelger Sindaco - Libertà nelle scelte, senza discriminazioni".

«Verona è diventata la capitale d’Italia di uno straordinario esperimento politico: unire l’energia dei prolife, sempre più forte ed evidente basta seguire il dibattito in corso negli Stati Uniti, con quella della grande mobilitazione delle piazze contro il green pass, a cui noi del Popolo della Famiglia aggiungiamo ora anche l’opzione no war - ha detto Adinolfi -. Zelger è il punto d’equilibrio perfetto per rappresentare questo amalgama. Lo sosteniamo con forza e convinzione, certi che a Verona verrà scritta una pagina importante della politica italiana degli Anni Venti di questo secolo - il presidente di PdF ha poi concluso -. Nel 2017 abbiamo stupito la città con un risultato di cui nessuno ci accreditava. Il 12 giugno 2022 faremo un salto di qualità e Alberto Zelger è l’uomo giusto per rappresentarlo e incarnarlo perfettamente. Ancora una volta il Popolo della Famiglia stupirà Verona».