Elezioni politiche. Chiuse le urne, partito lo scrutinio: Centrodestra in vantaggio

Si sono concluse alle ore 23 le elezioni politiche del 25 settembre, che hanno visto gli italiani esprimere la propria preferenza per la composizione del nuovo Governo. Anche in questa tornata l'affluenza alle urne registrata è stata inferiore al precedente dato del 2018.

In attesa dei primi risultati ufficiali, a livello nazionale i primi exit poll del Tgla7 (Swg) hanno detto: Fratelli d'Italia 25% (23-27%), Pd 20% (18-22%), M5s 15,5% (13.5-17.5%), Lega 11.5% (9.5-13.5%), Forza Italia 7% (6-8%), Azione Italia Viva 7% (6-8%), Verdi-Sinistra 3,5% (3-4%), +Europa 2,5% (2-3%), ItalExit 2,5% (2-3%).

Primo intention poll realizzato da Tecné. Con una copertura del campione pari al 71% il Centrodestra sarebbe avanti al Senato con una forchetta tra il 41,5 e il 45,5%. Centrosinistra dato al 25-29%. M5s 14-18%. Azione tra il 5 e il 9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi 22,5-26,5%, Lega 8,5-12%, Forza Italia 5-9%, Pd 17-21%.

L'instant poll Quorum/YouTrend per SkyTg24, alla Camera, indica il Centrodestra al 42%, il Centrosinistra al 28,3%, M5S al 16,4%, Terzo polo 7,2% e Altri 6,1%. Al Senato Centrodestra al 42,6%, il Centrosinistra al 27,8%, M5S al 16,1%, Terzo polo 7,4% e Altri 6,1%

Il voto nel Veronese

Camera

(sezioni 93/867)

MOVIMENTO 5 STELLE: 2.583 voti, 6,34%

COALIZIONE CENTROSINISTRA: 11.524 voti, 28,30%

(+Europa, Partito Democratico, Impegno Civico, Alleanza Verdi-Sinistra)

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA: 4.077 voti, 10,01%

UNIONE POPOLARE: 429 voti, 1,05%

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 511 voti, 1,25%

ITALEXIT PER L'ITALIA: 890 voti, 2,19%

VITA: 515 voti, 1,26%

COALIZIONE CENTRODESTRA: 20.194 voti, 49,59%

(Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d'Italia).

Senato

(sezioni 53/867)

MOVIMENTO 5 STELLE: 8.407 voti, 6,27%

COALIZIONE CENTROSINISTRA: 34.322 voti, 25,59%

(+Europa, Partito Democratico, Impegno Civico, Alleanza Verdi-Sinistra)

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA: 12.831 voti, 9,57%

UNIONE POPOLARE: 1.339 voti, 1,00%

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 1.565 voti, 1,17%

ITALEXIT PER L'ITALIA: 2.787 voti, 2,08%

VITA: 1.670 voti, 1,25%

COALIZIONE CENTRODESTRA: 70.855 voti, 52,82%

(Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d'Italia)

ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS: 358 voti, 0,27%

Camera

(sezioni 2.947/61.417. Esclusa Valle d'Aosta)

COALIZIONE CENTRODESTRA: 372.907 voti, 42,14%

(Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d'Italia)

COALIZIONE CENTROSINISTRA: 240.437 voti, 27,17%

(+Europa, Partito Democratico, Impegno Civico, Alleanza Verdi-Sinistra)

MOVIMENTO 5 STELLE: 141.261 voti, 15,96%

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA: 67.306 voti, 7,61%

UNIONE POPOLARE: 14.588 voti, 1,65%

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 12.128 voti, 1,37%

ITALEXIT PER L'ITALIA: 17.954 voti, 2,03%

VITA: 7.478 voti, 0,85%

ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS: 682 voti, 0,08%

FORZA DEL POPOLO: 2 voti, 0,00%

FREE: 17 voti, 0%

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 718 voti, 0,08%

PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO: 450 voti, 0,05%

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 1.026 voti, 0,12%

PARTITO DELLA FOLLIA CREATIVA: -

SUD CHIAMA NORD: 1.027 voti, 0,12%

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT: 6.889 voti, 0,78%

Senato

(sezioni 11.259/60339. Esclusi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Sudtirol)

COALIZIONE CENTRODESTRA: 1.899.910voti, 44,18%

(Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d'Italia)

COALIZIONE CENTROSINISTRA: 1.185.857 voti, 27,58%

(+Europa, Partito Democratico, Impegno Civico, Alleanza Verdi-Sinistra)

MOVIMENTO 5 STELLE: 618.405 voti, 14,38%

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA: 327.554voti, 7,62%

UNIONE POPOLARE: 58.812 voti, 1,37%

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: 50.683 voti, 1,18%

ITALEXIT PER L'ITALIA: 85.406 voti, 1,99%

VITA: 35.010 voti, 0,81%

ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS: 7.250 voti, 0,17%

FORZA DEL POPOLO: 55 voti, 0%

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI: 3.934 voti, 0,09%

PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO: 4.088 voti, 0,10%

PARTITO COMUNISTA ITALIANO: 12.978 voti, 0,30%

SUD CHIAMA NORD: 7.756 voti, 0,18%

DESTRE UNITE: 656 voti, 0,02%

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI: 1.873 voti, 0,04%