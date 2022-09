Dopo il tour del "Camper Democratico", il PD lancia il suo appello al voto ai veronesi

«Domenica 25 Settembre, le cittadine e i cittadini veronesi sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti al Parlamento».

Inizia così l'appello diffuso dalla segreteria provinciale del Partito Democratico di Verona, per convincere gli indecisi a votare alla tornata di domenica esprimendo la propria preferenza per il principale partito del centrosinistra.

«Durante questa campagna elettorale improvvisa - prosegue la nota -, arrivata a causa di partiti irresponsabili che hanno voltato le spalle all'Italia e a Draghi, abbiamo incontrato tante elettrici e tanti elettori sia in città sia in provincia. I nostri candidati, assieme a tanti militanti, hanno fatto conoscere il programma e le idee del Partito Democratico. Mancano poche ore al voto e come forza politica ribadiamo l’importanza di recarsi alle urne, di esprimere la preferenza per il Partito Democratico, che coerentemente ha sostenuto il governo Draghi e si è sempre dimostrato al servizio del Paese, senza false promesse o facili slogan da urlare alle persone».

Nei giorni scorsi si è concluso il tour veronese del Camper Democratico, che lo ha visto percorrere 600 chilometri ed effettuare oltre 30 tappe per presentare ai cittadini il programma del PD.

«Le tante emergenze del nostro tempo, dalla questione ambientale alla povertà energetica, a quella dei giovani e delle categorie più deboli, fino arrivare ai temi del lavoro e a quelli più internazionali, necessitano di un'Italia forte, capace di proseguire il lavoro in un’Europa sempre più comunitaria ed unita. Necessitano di un partito progressista e democratico che responsabilmente si prenda cura dei problemi e dia risposte all'altezza delle sfide che affrontiamo ogni giorno. Come è stato per il PNRR e per tutti i provvedimenti fin qui promossi e sostenuti dal PD.

Alle elettrici e agli elettori, in particolare quelli indecisi, ricordiamo l'importanza della scelta per una proposta concreta, quella del nostro programma, incentrato su soluzioni concrete delle emergenze, su lavoro, sostenibilità, giovani, parità di genere, Europa e diritti. Votare il nostro programma, sostenere il Partito Democratico nel futuro Parlamento è la scelta per contrastare il modello della destra e dei suoi proclami fuori dal tempo e dare un futuro migliore alle nuove generazioni e sicurezza alle famiglie».