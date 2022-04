Il partito di Sgarbi partecipa alle elezioni di Verona con Morgan a sostegno di Sboarina

«Verona è simbolo d'arte e cultura, e Morgan, cantautore, musicista e scrittore, è il personaggio poliedrico, adatto ad interpretare il desiderio di traghettare la città in una nuova dimensione culturale». Si apre così il messaggio del movimento politico "Io Apro Rinascimento", di cui Vittorio Sgarbi è Presidente, il quale annuncia la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Verona con Marco Castoldi, in arte Morgan, a sostegno della ricandidatura dell’attuale sindaco Federico Sboarina.

Umberto Carriera, segretario nazionale del partito, spiega: «Verona e? una citta? strategica per moltissime ragioni, e Marco, partendo dalle sue vocazioni, ha una visione chiara di come operare al fianco di Federico Sboarina, che in questi 5 anni, ha ben amministrato e dimostrato di saper governare con coerenza. Appoggiamo con convinzione la sua ricandidatura e sosteniamo con fiducia Morgan».