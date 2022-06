Lupi a Verona per Sboarina: «Continuare a governare con lui per dare un segno di continuità»

«Oggi più che mai la politica ha bisogno di tornare alla concretezza, alla competenza, alla serietà, alla responsabilità. Qui a Verona cinque anni del sindaco Sboarina hanno dimostrato che questa strada è possibile nella concretezza dei fatti. Per questo bisogna continuare a governare con Sboarina per dare un segno di continuità e anche per tornare a governare l’Italia». Lo ha detto il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, conversando con i giornalisti a margine dell’iniziativa elettorale a sostegno del sindaco di Verona Federico Sboarina. «Serietà e competenza sono elementi che compongono il dna della proposta politica del centrodestra. Noi con l’Italia ha voluto ribadire che o si va per questa strada oppure rischiamo di diventare una coalizione che si mette insieme solo per vincere le elezioni. La sfida qui - sostiene Lupi - è molto interessante. Le due città simbolo di queste amministrative sono Palermo e Verona. Qui ci siamo assunti la responsabilità anche di presentare una lista con il nostro simbolo per riaffermare che i moderati sono il pilastro della proposta politica del centrodestra. L’unità si misura sulla capacità di ritrovarsi su un’idea di governo, su valori comuni, in cui ognuno porta la sua differenza».

L'Onorevole Lupi cerca dunque di spostare l'ago della bilancia in favore del sindaco uscente, che sostiene con la lista "Noi con l’Italia – Veneta Autonomia", in vista della tornata elettorale del 12 giugno che coinvolge il capoluogo scaligero, alla quale il centrodestra si presenta diviso, visto l'appoggio di Forza Italia a Tosi, mentre il centrosinistra ha puntato su Damiano Tommasi e altri tre candidati si propongono come sorprese di queste elezioni: stiamo parlando di Alberto Zelger (Verona per la Libertà più civiche), Anna Sautto (Movimento 3V) e Paola Barollo (Costituzione Verona - Libero Pensiero).

ln merito alla frattura del centrodestra, il primo cittadino Sboarina ha sottolineato che «c'è solo un centrodestra, e la parola d'ordine è "continuità". Verona sta correndo veloce, dopo il Covid è ripartita ancora più forte, e non può permettersi di fermarsi. I veronesi non possono attendere che qualcuno, per sua stessa ammissione, impieghi anni per capire com'è fatta la macchina amministrativa. Inoltre tra il 2002 e il 2007 la città ha già provato cosa significhi essere governati dalla sinistra, dove all'interno c'è tutto e il contrario di tutto».

All'incontro la presentazione dei candidati, hanno partecipato anche il responsabile nazionale dell’organizzazione di NCI, l'Onorevole Alessandro Colucci, l'Onorevole Alberto Giorgetti, Membro dell’ufficio di Presidenza Nazionale di Nci, il consigliere Regionale Tomas Piccinini, Presidente del gruppo Veneta Autonomia, ed il Coordinatore di Noi con l’Italia di Verona Alessandro Pigozzi.

«Verona per Noi con l’Italia è molto importante – ha detto Alessandro Colucci - È una città su cui stiamo puntando tanto perché qui siamo il centro del centrodestra. Non vogliamo solo vincere, vogliamo governare e per governare bisogna avere una identità e dei contenuti forti, partendo dall’esperienza del sindaco Sboarina e dalla concretezza che il centrodestra ha dimostrato in questi anni».

Per Alberto Giorgetti «il principio ispiratore del programma politico per questa città è la centralità della persona nei vari ambiti: dalla famiglia alla salute e alla sicurezza, dal lavoro all’economia, dall’ambiente alla cultura ed al turismo, perché porre la persona al centro serve ad evitare l’inevitabile frequente scollamento tra i reali bisogni delle persone e la politica, riportando chi in questi anni ha perso fiducia nei partiti a votare, riappropriandosi del proprio ruolo sulla scena politica».

Tomas Piccinini ha invece sottolineato come «la presenza di una personalità come quella dell’Onorevole Maurizio Lupi rafforzi il ruolo della nostra lista all’interno dell’unione del centrodestra. Un centrodestra che, mai come quest’anno, risulta compatto e rappresentativo di quell’area moderata e liberale che l’elettorato veronese vuole veder governare. La visita dell’Onorevole Lupi a sostegno della corsa della nostra lista alle elezioni amministrative sarà un’opportunità per i nostri candidati di confrontarsi con una personalità di grande competenza ed esperienza politica, che costituirà, soprattutto per chi si mette in gioco per la prima volta, una preziosa occasione di arricchimento e di crescita».

Infine il coordinatore cittadino di Nci Alessandro Pigozzi: «Grazie alla partecipazione di candidati preparati e fortemente motivati, ed a collegamenti sia a livello Regionale che Nazionale, in grado di attivare quelle leve che possono aiutare a realizzare progetti di ampio respiro, la lista ha tutte le carte in regola per occupare uno spazio preciso, quello di un centrodestra di grande valore ed in grado soprattutto di dare continuità per lo sviluppo della città».