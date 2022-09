Lega, crollo anche in Veneto. Zaia: «Risultato deludente, ma sull'autonomia saremo intransigenti»

Vincitori con la propria coalizione e pronti a costituire il nuovo Governo con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, in casa Lega però non si festeggia più di tanto. Il Carroccio a livello nazionale non è riuscito a raggiungere nemmeno il 9% delle preferenze, rischiando il sorpasso di Forza Italia, e in Veneto non è invece riuscito ad arrivare al 15%, venendo addirittura doppiato da Fratelli d'Italia e finendo dietro al Partito Democratico.

Un risultato scioccante per il partito guidato da Matteo Salvini, che si aspettava una flessione rispetto alle precedenti tornate elettorali, ma non un crollo come quello sancito dalle urne del 25 settembre (che ha visto l'affluenza più bassa di sempre in Italia).

«Il voto degli elettori va rispettato, perchè, come diceva Rousseau nel suo contratto sociale, "il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega". È innegabile come il risultato ottenuto dalla Lega sia assolutamente deludente, e non ci possiamo omologare a questo trovando semplici giustificazioni». A dirlo all'Ansa è il presidente del Veneto Luca Zaia, che invita ad una riflessione sull'esito degli scrutini: «È un momento delicato per la Lega ed è bene affrontarlo con serietà perchè è fondamentale capire fino in fondo quali aspetti hanno portato l'elettore a scegliere diversamente».

Infine Zaia ha concluso ribadendo che «ciò non toglie che temi come l'autonomia restino per noi un caposaldo, sul quale non transigeremo minimamente nei rapporti con il prossimo Governo».