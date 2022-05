Bocchi e Sboarina propongo il «garante degli animali» e sottoscrivono un piano per la loro tutela

È stato sottoscritto lunedì sulle scalinate di Palazzo Barbieri il documento proposto dalla LAV, Lega Anti Vivisezione, per avvicinare ancora di più Verona al mondo animale. Presenti per il Comune scaligero Laura Bocchi, responsabile del dipartimento Benessere Animali, e il sindaco Federico Sboarina, che hanno anticipato il progetto “Verona, qua la zampa: la costituzione a tutela degli amici animali”, con l’istituzione di un garante dedicato a loro. Presenti alla firma anche i rappresentanti delle associazioni Enpa, Lega del Cane, Animalisti Verona, Tribù Animale, La Voce dei Conigli e Freccia45.

La sezione di Verona della Lega sottolinea come cinque anni fa il primo cittadino istituì una delega alla Tutela e al Benessere degli animali, per la prima volta nel capoluogo scaligero, affidandola alla consigliera Bocchi. Il suo impegno, spiega la nota del Carroccio, «ha visto concretizzarsi importanti progetti per Verona, come l’assegnazione di un apposito ufficio per incontrare i cittadini e risolvere tutte le problematiche inascoltate riguardanti gli animali, la nascita della Consulta delle Associazioni protezionistiche – richiesta da oltre 20 anni –, in cui sono presenti le realtà animaliste operanti sul territorio, che è diventata organo istituzionale per l’Amministrazione, il protocollo di intesa con l’Università di Verona, che ha portato alla chiusura della linea di ricerca su primati, con la liberazione di tre macachi fino ad allora utilizzati per la sperimentazione, l’accoglienza al canile rifugio comunale di otto cuccioli, i primi in arrivo in Italia, provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto».

«Questa Amministrazione - ha spiegato Bocchi - si è occupata di tematiche legate alle persone più svantaggiate con aumenti di fondi per le politiche assistenziali. E questo incremento di empatia e sensibilità verso le categorie più fragili è andato di pari passo con l’aiuto agli animali, che sono strettamente legati a livello affettivo all’uomo, anche con risvolti nel sociale. È nostra intenzione proseguire su questa strada con nuove iniziative, propedeutiche a quelle già finalizzate in questi anni», ha dichiarato la consigliera.

Il sindaco ha annunciato che nelle prime settimane della prossima legislatura verrà istituito il garante della tutela degli animali: «Sarà una persona con competenze giuridiche, una figura tecnica, una sorta di difensore civico degli amici animali. Darà supporto professionale all’amministrazione comunale e si occuperà di temi fondamentali, come il contrasto al maltrattamento degli animali».

Lunedì è stato anche firmato il documento di LAV, proposto a tutti i candidati alla guida di Verona, e a cui ha aderito, ad oggi, solo il sindaco Sboarina. Una collaborazione costante e propositiva quella di LAV con Laura Bocchi in questi anni: «Con piacere accogliamo queste proposte, in continuità e nella buona strada percorsa assieme, sperando di poter portare avanti il percorso intrapreso nel 2017» ha concluso la consigliera.