Forza Italia appoggia Tosi a Verona e non Sboarina: il centrodestra si spacca, volano gli stracci

Per la seconda volta consecutiva all'appuntamento elettorale delle amministrative di Verona la destra, o il centrodestra che dir si voglia, ci arriverà diviso in due tronconi principali: da un lato l'asse Lega-Fratelli d'Italia-Verona Domani, dall'altro l'asse Tosi-Forza Italia-Verona Pulita. Cinque anni fa accadde qualcosa di simile, ma il sindaco poi eletto Federico Sboarina quando si candidò non era ancora entrato a far parte di Fratelli d'Italia. Quella consumatasi nelle ultime ore a Verona con la notizia dell'appoggio ufficiale da parte di Forza Italia, confermato anche a livello nazionale, alla candidatura di Flavio Tosi, rischia dunque di rivelarsi una spaccatura interna al centrodestra davvero clamorosa.

Nel gioco delle parti tipico della politica, ovviamente, dal fronte dei sostenitori del sindaco Sboarina arrivano in queste fasi dure critiche per la decisione dei vertici nazionali di Forza Italia. L'assessore comunale ai Servizi demografici, esponente di FI, Stefano Bianchini afferma: «È una scelta inopportuna. Una parte di Forza Italia, che non rappresenta i suoi elettori, ha spostato il partito in una lista che nulla ha che fare con il centro moderato. La scelta di andare con Renzi è a dir poco sciagurata. Non mi è mai piaciuto il cambio maglia, e non l’ho mai cambiata in questi cinque anni. A questo punto hanno slegato il simbolo dal centrodestra. Gli elettori di Forza Italia sono con Federico Sboarina». Non a tutti può apparire così scontato come sembra essere per l'ass. Bianchini, ma evidentemente quest'ultimo rinfaccia al partito Forza Italia anzituttto di aver scelto di appoggiare a Verona un candidato sindaco quale Flavio Tosi, al quale viene implicitamente rinfacciata la vera o presunta, attuale o passata che sia, vicinanza politica nei confronti di Matteo Renzi.

Bianchini non è l'unico ad essersela presa a male. In Comune a Verona vi è anche il consigliere Enrico Guardini, altro esponente di Forza Italia, che non pare aver gradito le mosse del suo partito di riferimento: «La scelta di Forza Italia contrasta con la sua storia e il suo presente all'interno dell'alleanza di centrodestra. Fino all'ultimo ho auspicato che i valori del partito prevalessero sui personalismi, - afferma ancora Enrico Guardini - ma oggi prendo atto che a Verona il simbolo di Forza Italia si è schierato con Renzi e non certo con la sua gente e il suo elettorato». La capogruppo in Consiglio comunale a Verona per Forza Italia, Paola Bressan, non pare aver rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'argomento nelle ultime ore. Sembra però essere molto attiva sulla propria pagina Facebook personale, dove si contano negli ultimi due giorni una decina di post ricondivisi tratti dal profilo ufficiale del sindaco uscente Federico Sboarina.

Ad intervenire formalmente è stato invece Nicola Spagnol, assessore comunale di Verona Domani, coordinatore cittadino del movimento, ed ex coordinatore comunale nel 2000 di Forza Italia: «Gli elettori e storici rappresentanti di Forza Italia non hanno nessuna intenzione di svendere la propria storia. Ci stanno chiamando in tanti in queste ore, delusi da una decisione che contrasta con gli storici valori del buongoverno della città e della Regione, e per loro le porte di Verona Domani sono spalancate: sono già entrati in tanti, d’altronde questa è casa loro, la casa del buon centrodestra che con le proprie diverse sensibilità sostiene con forza la rielezione di Federico Sboarina. Il partito, - ha poi aggiunto l'ass. Nicola Spagnol - con una scelta calata dall’alto e che nulla ha a che fare con la buona politica, ha deciso di ripetere la scelta perdente del 2002, e la conferma arriverà il 12 giugno. È stato quello il motivo che mi ha convinto a uscire da un partito che da allora ha cominciato a rappresentare sempre meno le richieste delle singole comunità».