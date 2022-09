Fantinati punta alla lotta alla povertà: «Non lasceremo soli giovani e anziani»

Il candidato di Impegno Civico lancia l'ultimo appello agli elettori in vista della chiamata alle urne del 25 settembre: «Purtroppo non siamo più il nordest rampante, ma 40 mila famiglie venete vivono al di sotto della soglia di povertà e percepiscono, per fortuna, il reddito di cittadinanza»

«La situazione economica dei cittadini veronesi e veneti è abbastanza preoccupante. Purtroppo non siamo più il nordest rampante, ma 40 mila famiglie venete vivono al di sotto della soglia di povertà e percepiscono, per fortuna, il reddito di cittadinanza. E purtroppo la maggior parte di queste famiglie si trova nella provincia di Verona. Quindi Impegno Civico non lascierà sole queste famiglie, Impegno Civico continuerà a mantenere il reddito di cittadinanza perchè non è possibile che una famiglia viva al di sotto della soglia di povertà. E attenzione, due anni di pandemia, una guerra che ha portato a bollette stratosferiche, sicuramente aumenterà questo gap tra ricchi e poveri».

È l'Onorevole Mattia Fantinati, candidato capolista per Impegno Civico nel collegio plurinominale di Verona, a rilanciare la proposta del movimento guidato da Luigi Di Maio, di cui è esponente.

«Noi di Impegno Civico - prosegue Fantinati - dobbiamo aiutare i giovani a far sì che entrino facilmente nel mondo del lavoro, quindi dobbiamo migliorare quella parte piccola di reddito di cittadinanza che fa sì che i giovani possano entrare nel lavoro, che deve assolutamente essere migliorata. Ma dobbiamo aiutare anche gli anziani, che sono le figure più colpite dal caro bollette. Dobbiamo concentrarci sui giovani, siamo un Paese vecchio, dobbiamo far sì che i giovani abbiamo più sicurezza per aumentare la natalità».

L'Onorevole conclude con le proposte del partito: «Quindi Impegno Civico è molto chiaro su queste cose, mutuo col 100% di garanzia. Questa è una novità rispetto agli altri anni, dobbiamo dare una casa ai giovani e far sì che i giovani si comprino una casa molto facilmente e il mutuo non li strozzi. Impegno Civico non solo per il mutuo, ma prevede altre agevolazioni: riscattare gli anni universitari. Il 50% del riscatto degli anni di università per noi sarà gratis, perchè quando uno studia e soprattutto si laurea acquisisce competenze che servono anche al Paese».