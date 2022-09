Elezioni a Verona: orari ampliati per la Ztl e lo Sportello Adigetto

Il Comune di Verona ha comunicato che, in occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, lo Sportello Adigetto amplia gli orari di apertura al pubblico per il rilascio delle tessere elettorali e per la consegna di quelle prenotate nei giorni precedenti.

L’accesso allo Sportello Adigetto senza prenotazione per le tessere elettorali è possibile dalle 9 alle 18 di venerdì 23 e sabato 24 settembre, e dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre.

ZTL - Per consentire e facilitare le operazioni di voto e gli spostamenti del personale impiegato nelle consultazioni, l’accesso alla Zona a Traffico Limitato sarà libero dalle ore 8 di sabato 24 settembre alle ore 10 di lunedì 26.