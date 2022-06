Elezioni a Verona, le preferenze nelle otto circoscrizioni cittadine

Le elezioni amministrative che si sono tenute a Verona non hanno riguardato solo il sindaco e il Consiglio Comunale, i cittadini infatti sono stati chiamati ad esprimere la propria preferenza anche per i "parlamentini" delle otto circoscrizioni in cui è suddiviso il capoluogo scaligero.

In cinque di queste è stata una lista della coaliazione guidata da Damiano Tommasi, Rete!, a conquistare il maggior numero di preferenze, mentre nelle restanti tre ha ottenuto il maggior numero di voti Fratelli d'Italia, partito di cui fa parte il sindaco uscente Federico Sboarina. Nessun primato per i movimenti che fanno a capo di Flavio Tosi, rimasti lontani anche dal podio virtuale, il quale potrebbe invece fare da "arbitro" nel ballottaggio cui sono chiamati a confrontarsi i suoi due avversari il 26 giugno.

Prima Circoscrizione

(sezioni rilevate 33/33)

Nella circoscrizione che comprende la città antica, San Zeno, Veronetta e Cittadella, i risultati (ancora ufficiosi alle 17 di martedì) vedono la lista Damiano Tommasi Sindaco prima con 2118 preferenze (18,21%), seguita da Fratelli d'Italia con 1720 (14,79%), Partito Democratico (1633 - 14,04%), Forza Italia (1372 - 11,80%) e Traguardi (1364 - 11,73%).

Seconda Circoscrizione

(sezioni rilevate 41/42)

La Seconda Circoscrizione include Borgo Trento, Quinzano, Ponte Crencano, Valdonega, Pindemonte, Parona e Avesa. Qui a raccogliere il maggior numero di voti è stato il Partito Democratico (2922 - 18,80%), seguito dalla lista Damiano Tommasi Sindaco (2872 - 18,48%), Fratelli d'Italia (2538 - 16,33%), Forza Italia (1336 - 8,59%) e Traguardi (1293 - 8,32%).

Terza Circoscrizione

(sezioni rilevate 56/57)

In questa circoscrizione sono compresi i quartieri di Catena-Navigatori, Saval, Borgo Nuovo, Chievo-Sorte, Basson, San Massimo-Croce Bianca, Borgo Milano e Stadio. Qui a raccogliere il maggior numero di preferenze è stato Fratelli d'Italia (3996 - 17,39%), dietro invece la lista Damiano Tommasi Sindaco (3640 - 15,84%), Partito Democratico (3352 - 14,59%), Lega (2484 - 10,81%) e Forza Italia (2216 - 9,64%).

Quarta Circoscrizione

(sezioni rilevate 25/25)

Santa Lucia, Golosine e Madonna di Dossobuono compongono il territorio della Quarta Circoscrizione, dove la lista più votata è stata quella di Fratelli d'Italia con 2168 preferenze (23,80%), seguita da Partito Democratico (1505- 16,52%), Damiano Tommasi Sindaco (1337- 15,12%), Lega (843 - 9,995%) e Verona Domani - Coraggio Italia (626 - 6,87%).

Quinta Circoscrizione

(sezioni rilevate 34/35)

Nel territorio di Borgo Roma e Cadidavid è stato Fratelli d'Italia a collezionare il maggior numero di preferenze (2474 - 20,54%), seguito da Damiano Tommasi Sindaco (1891 - 15,70%), Partito Democratico (1492 - 12,39%), Fare! (1342 - 11,14%) e Lega (1194 - 9,91%).

Sesta Circorscizione

(sezioni rilevate 31/31)

Nella circoscrizione composta dai quartieri di Borgo Venezia, Borgo Trieste e San Felice, ad ottenere il maggior numero di voti è stata la lista Damiano Tommasi Sindaco (2205 - 18,21%), seguita dal Partito Democratico (1898 - 15,67%), Fratelli d'Italia (1640 - 13,54%), Forza Italia (1583 - 13,07%) e Lega (1154 - 9,53%).

Settima Circoscrizione

(sezioni rilevate 22/22)

Nei territori di San Michele Extra, Madonna di Campagna e Porto San Pancrazio, ad ottenere il maggior numero di voti è stato il Partito Democratico (1610 - 18,49%), seguito da Fratelli d'Italia (1287 - 14,78%), Damiano Tommasi Sindaco (1184 - 13,60%), Verona Domani - Coraggio Italia (926 - 10,64%) e Fare! (920 - 10,57%).

Ottava Circoscrizione

(sezioni rilevate 20/20)

Montorio, Mizzole, Santa Maria in Stelle, Quinto, Poiano e Marzana, compongono l'Ottava Circoscrizione. Qui a raccogliere più voti è stato il Partito Democratico (1262 - 15,83%), poi Fratelli d'Italia (1230 - 15,43%), Lega (1287 - 14,78%), Damiano Tommasi Sindaco (1099 - 13,79%) e Forza Italia (835 - 10,48%).



I dati completi sul portale del Comune di Verona