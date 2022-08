Elezioni politiche, Verona per la Libertà: «Ha trionfato il personalismo»

«Dallo scioglimento delle camere ad oggi, anche noi abbiamo lavorato e contribuito a favorire (per quanto e fino a quando è stato possibile) l’unione di un fronte del dissenso che potesse affrontare il voto del 25 settembre raccogliendo il sentimento della piazza e convogliandolo in un unico contenitore affinché potesse sfondare la soglia di sbarramento e portare la voce del dissenso dalla piazza all’interno del Parlamento».

Inizia così l'analisi delle elezioni politiche di Verona per la Libertà, il comitato che alle ultime amministrative in città ha sostenuto la corsa per il posto di sindaco di Alberto Zelger, il quale ha raccolto il 2,64%.

«Abbiamo atteso (invano) che la consapevolezza anti sistema proveniente dalla piazza, avesse il coraggio e la forza di mettere da parte personalismi, bandiere e ideologie per creare un unico fiume in piena che potesse portare al voto di quel famoso 10% di italiani che non si sono piegati al vaccino, che si sono ribellati ai lockdown, che non si sono piegati al green pass, che non vogliono guerre Nato in Europa, che non vogliono essere schiavi della Ue, che non vogliono sottostare al diktat dell’OMS, che rifiutano la nuova normalità fatta di divieti, obblighi sociali, sorveglianze e limitazioni delle libertà.

Ma ancora una volta ha trionfato il personalismo e hanno vinto i capetti e il loro individualismo. Ancora una volta il popolo e la piazza del dissenso che noi riteniamo - senza presunzione - di rappresentare a Verona, si sono dimostrati più sinceri e compatti di chi avrebbe avuto la capacità di unire e invece ha saputo solo dividere (fino ad arrivare a 6/8 liste)».

La mancanza di unità dunque penalizza il fronte anti sistema in vista della tornata elettorale nazionale del 25 settembre, così come sarebbe successo a Verona il 12 giugno scorso: «Dopo più di 45 manifestazioni, cortei di cui uno contro la Nato (primo in Italia), non abbiamo mai abbandonato le nostre posizioni anti sistema.

La nostra piazza, fin da quel 4 giugno 2021, è sempre stata equidistante dai partiti, dai movimenti, dalle loro ideologie di destra o di sinistra e lontana dai personalismi, anche durante la nostra partecipazione alle elezioni amministrative; posizione questa, che è stata mantenuta e rimarcata in occasione del ballottaggio. Sempre secondo una logica unitaria e non di bandiera, se qualcuno ci avesse sostenuti, oggi avremmo un consigliere comunale, diretta espressione della piazza libera».

Verona per la Libertà spera in ogni caso che alcuni dei movimenti affini riesca ad approdare in Parlamento, rinnovando il proprio impegno in vista dell'autunno «Noi rappresentiamo una piazza unita e quella piazza teniamo e terremo sempre distante dalle strumentalizzazioni partitiche o di gruppi che si fanno la guerra uno contro l’altro. Per questo abbiamo dato spazio a tutti i movimenti che hanno raccolto le firme sperando che prevalesse l’unione e, ad oggi, non possiamo che augurare loro di raggiungere i migliori risultati nella speranza di portare qualche voce veramente libera all’interno delle istituzioni.

A prescindere quindi da quali e quanti movimenti di dissenso saranno presenti (e per questo divisi) al voto, con l’autunno più caldo che mai alle porte, il Comitato Verona per la Libertà sa che dovrà sempre e comunque sostenere una piazza che, al contrario, ha dimostrato e dimostrerà ancora di essere determinata, unita e libera».