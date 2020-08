Con la stampa Zaia ha parlato anche della vicenda dei 5 parlamentari che hanno ottenuto il bonus per le categorie in difficoltà, 3 dei quali sarebbero della Lega: «Stiamo facendo una verifica, anche perché non è facile con tutti i dati coperti dalla privacy. Per cui non nego di aver chiesto a tutti i consiglieri di darmi contezza di quello che è accaduto, se mai è accaduto».