Elezioni in corso: tutti i dati aggiornati sull'affluenza alle urne in diretta

Nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, ma anche lunedì 21 settembre, si vota in Veneto per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale. Alle urne si va anche per il referendum costituzionale sul cosiddetto "taglio dei parlamentari", nonché per le elezioni suppletive al Senato e in alcuni Comuni veronesi, sei nello specifico, pure per eleggere il nuovo sindaco.

In queste ore stanno iniziando ad arrivare i primi dati relativi all'affluenza alle urne da parte dei cittadini. I numeri si riferiscono alle ore 12 in prima istanza e, successivamente, giungeranno gli aggiornamenti relativi alle ore 19 e poi 23 di domenica 20 settembre, infine si dovranno aspettare le ore 15 di luendì 21 settembre per avere i dati definitivi dell'affluenza ed il successivo inizio della conta dei voti.

Affluenza ore 12

Elezioni Regionali

VENETO 559 su 563 14,73%

BELLUNO 61 su 61: 11,45%

PADOVA 102 su 102: 15,78%

ROVIGO 50 su 50: 14,79%

TREVISO 93 su 94: 14,03%

VENEZIA 44 su 44: 15,27%

VERONA 95 su 98: 14,60%

VICENZA 114 su 114: 14,92%

Referendum costituzionale

VENETO 558 su 563: 16,29%

ITALIA 7.848 su 7.903: 12,26%

BELLUNO 61 su 61: 14,81%

PADOVA 102 su 102: 16,87%

ROVIGO 50 su 50: 15,89%

TREVISO 93 su 94: 16,43%

VENEZIA 44 su 44: 16,36%

VERONA 94 su 98: 15,51%

VICENZA 114 su 114: 16,74%

Elezioni comunali in provincia di Verona

VERONA 5 su 6: 14,54%