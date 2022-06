Elezioni e referendum, anagrafe di Verona aperta anche domenica: tutte le informazioni

Domenica 12 giugno si vota per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale e delle Circoscrizioni, oltre che per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, nella sola giornata di domenica.

Le operazioni di scrutinio dei referendum avranno inizio dopo la chiusura della votazione, mentre per le amministrative si procederà lunedì pomeriggio.

Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le votazioni. Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione nella quale ci si deve recare a votare. L’elettore per votare deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

TESSERA ELETTORALE - Lo Sportello di via Adigetto e l’Ufficio elettorale rimarranno aperti in via straordinaria con i seguenti orari: venerdì 10 e sabato 11, dalle ore 9 alle 18 e domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. L’ingresso, fino alle ore 23 di domenica, è libero e senza appuntamento. Tutti dovranno accedere da via Pallone 13.

In caso di smarrimento, esaurimento degli spazi, ristampa con aggiornamento dell’indirizzo o ritiro di tessere elettorali in giacenza, è possibile recarsi negli appositi uffici.

Fino alle ore 13 di giovedì 9 giugno è anche possibile effettuare il servizio di richiesta e ritiro della tessera elettorale allo sportello Protocollo Informatico a Palazzo Barbieri (ingresso al pubblico del Municipio, piazza Bra 1, piano terra poi a destra).

NUMERO VERDE - Con la chiamata all’800300170, completamente gratuita, si possono chiedere all’Ufficio Elettorale informazioni sulle consultazioni, ad esempio: gli orari e le sedi di voto, informazioni sulle sezioni elettorali; seggi privi di barriere architettoniche e servizi di trasporto speciale; tessera elettorale (in caso di smarrimento, di trasferimento di residenza); problematiche legate al voto domiciliare o al voto assistito; modalità di riscossione onorari componenti di seggio.

ACCESSO AL SEGGIO CON MASCHERINA - Ci si dovrà recare al seggio indossando la mascherina protettiva che può essere tolta soltanto al momento del riconoscimento con la foto del documento. Non è necessaria una Ffp2 ma può andare bene anche una mascherina chirurgica.

ZTL - Per consentire e facilitare le operazioni di voto e gli spostamenti del personale impiegato nelle consultazioni, l’accesso alla Zona a Traffico Limitato sarà libero dalle ore 14.30 di sabato 11, alle ore 10 di martedì 14 giugno.